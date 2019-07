Mediavalle : pescaglia



“Rivivere Castello”: concerto a Castel di Roggio

martedì, 23 luglio 2019, 08:57

Sabato 27 luglio alle 17,30 a Castel di Roggio (Pescaglia), si svolgerà un concerto per far scoprire, conoscere e rivitalizzare un luogo abbandonato da molto tempo e si può dire tornato alla luce lo scorso anno dopo un'opera di ripulitura e restauro.

La chiesa di oltre 1.000 anni sita in un castello appartenente al territorio di Colognora, purtroppo rovinosamente distrutto da una frana intorno al 1150.

Il luogo si potrà raggiungere a piedi o in navetta da Villa a Roggio, comunque una breve passeggiata, invece per chi vorrà usufruire della navetta sarà a disposizione dalle 16,30.

Lo scopo del concerto è anche quello di sensibilizzare le istituzioni e quanti altri volessero contribuire alla rinascita di questo monumento, passato a noi pressoché intatto. Di fatto a breve si vorrebbe far partire i lavori del secondo lotto per ultimare il restauro, l'illuminazione e quant'altro necessario per rendere ospitale e usufruibile questa perla della Val di Roggio.

Al concerto dal titolo “Rivivere Castello” saranno presenti: Carla Giometti – soprano, Frediano Cecchini – viola e Tiziano Mangani – clavicembalo, il tutto con la direzione artistica del Maestro Graziano Polidori.