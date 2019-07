Mediavalle : pescaglia



Ustionata dal ritorno di fiamma del barbecue: interviene Pegaso

domenica, 7 luglio 2019, 23:05

di andrea cosimini

L'episodio è avvenuto stasera, intorno alle 19.40, a San Martino in Freddana, nel comune di Pescaglia. Una donna, mentre stava facendo il barbecue, si è ustionata a causa di un ritorno di fiamma.



Un'ustione del 15-20 per cento che ha interessato la faccia, il collo, la parte superiore del torace e le spalle. Subito si sono attivate l'automedica e la Croce Verde di Lucca. Vista la dinamica, è stato deciso anche di far alzare l'elisoccorso Pegaso 3 che ha trasferito la paziente, seppur in codice giallo, all'ospedale Cisanello di Pisa per precauzione.