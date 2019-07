Mediavalle



Violenza di genere, donazione Lions all'associazione Colibrì onlus

giovedì, 25 luglio 2019, 10:54

Ancora una volta, nel moderno 2019, ci sono argomenti di cui proprio non si può smettere di parlare, anzi, di cui discutere è un’esigenza primaria; anche nelle piccole realtà come la nostra è essenziale educare alla non violenza e predisporre tutele a favore di chi, purtroppo, la violenza l’ha provata sulla propria pelle. E’ questo l’obiettivo di cui si fa portatrice, ormai da molto tempo, l’associazione Colibrì ONLUS, impegnata attivamente in numerose iniziative.



Tra queste, nel novembre 2017, l’installazione a Ghivizzano di una panchina rossa, simbolico luogo di riflessione volto a rappresentare il posto occupato da una delle tante vittime di violenza e la serata, tenutasi il 15 settembre presso il Teatro di Coreglia Antelminelli in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, dedicata alla presentazione del Codice rosa: si tratta di un progetto, ormai concretizzato a livello regionale, che prevede un percorso preferenziale di accesso al Pronto Soccorso riservato a tutte le vittime di violenza, in particolare donne, bambini e persone discriminate, che ha lo scopo di favorire l’efficace intervento e coordinamento tra istituzioni e competenze al verificarsi di questo tipo di emergenze.



Tuttavia si sa, la buona volontà e le idee spesso sono destinate a rimanere soltanto degli ottimi propositi senza un sostegno economico concreto che sia di aiuto alla loro realizzazione perciò, di enorme importanza risulta la donazione effettuata dal “Lions Club Garfagnana” all’associazione, ricevuta il 28 giugno, per mano del presidente uscente Carlo Puccini. Insomma, una bellissima testimonianza di apprezzamento dell’operato del Colibrì e dell’atteggiamento propositivo dei suoi membri che, in questa sede, colgono l’occasione di ringraziare il “Lions Club Garfagnana” per la fiducia e l’assoluta disponibilità dimostrata.



Ultimo evento organizzato dalla Colibrì ONLUS è la serata 100 sfumature di donna, svoltasi domenica 14 luglio nello scenario suggestivo della Torre di Castruccio Castracani, a Ghivizzano Castello. Come annunciato dal titolo, la donna e le sue svariate sfaccettature si sono rese protagoniste, anche grazie al contributo dato dalle preziose parole degli ospiti presenti: la poetessa e critica letteraria Alba Donati, l’autrice Ilaria Bianchi, la campionessa mondiale di judo Cristina Marsili, la campionessa nazionale di scherma paralimpica Alessia Biagini e il dottor Mario Betti, intervenuto sul tema della dinamica psicologica nelle situazioni di violenza.