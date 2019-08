Mediavalle



A Coreglia la rassegna d’arte “Alternativi Percorsi”

giovedì, 1 agosto 2019, 12:06

Si è svolta sabato 27 luglio presso il Palazzo il Forte in Coreglia Capoluogo l’inaugurazione della rassegna d’arte “Alternativi Percorsi” curata dal pittore Gianfalco Masini ed organizzata dall’assessorato alla cultura del comune di Coreglia Antelminelli. Dodici artisti chiamati a raccontare e raccontarsi, ciascuno con le proprie forme e i propri colori. Come un poliedro con dodici facce questa mostra rotola e vive, si accende con la peculiarità di ogni sua faccia si unisce in un grande lancio di dadi, l’arte. In questo percorso espositivo è possibile vedere le opere di Riccardo Benvenuti, Vinicio Zapparoli, Roberta Bianchi, Alessandro Tofanelli, Giuliano Censini, Miriam Cappelletti, Cesare Borsacchi, Graziano Guiso, Lorenzo D’Angiolo, Marco Bianchi, Valerio Comparini e Gesine Arps.

La mostra rimarrà aperta fino al 31 agosto e sarà visitabile nei giorni di sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio cultura del comune di Coreglia Antelminelli al seguente numero telefonico 0583/78152 o all’indirizzo mail info@comune.coreglia.lu.it