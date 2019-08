A Fiano una messa in memoria di don Aldo Mei

Altri articoli in Mediavalle

giovedì, 1 agosto 2019, 23:29

Un brutto incidente, dalla spettacolare dinamica, è accaduto questa sera in località Ponte a Rio, nel comune di Coreglia, dove un'auto ha sbandato ribaltandosi su un lato. I due occupanti sono stati estratti dall'abitacolo

giovedì, 1 agosto 2019, 20:28

Il gruppo consiliare “Movimento per Coreglia” aderisce alla proposta dell'onorevole Riccardo Zucconi e presenta la mozione con oggetto “iniziative a favore dei minori dati in affido per scongiurare illeciti di diversa natura” prendendo purtroppo spunto dai tragici fatti accaduti a Bibbiano, facendola propria come la gran parte dei comuni della...

giovedì, 1 agosto 2019, 12:06

Si è svolta sabato 27 luglio presso il Palazzo il Forte in Coreglia Capoluogo l’inaugurazione della rassegna d’arte “Alternativi Percorsi” curata dal pittore Gianfalco Masini ed organizzata dall’assessorato alla cultura del comune di Coreglia Antelminelli

giovedì, 1 agosto 2019, 08:30

In considerazione dei legami del musicista Alfredo Catalani con Colognora di Pescaglia e in particolare da quando è stata realizzata una sala-museo dedicata al musicista Alfredo Catalani, morto il 7 agosto 1893, ogni anno per ricordare ed onorare questo illustre compositore viene organizzato un concerto

mercoledì, 31 luglio 2019, 15:00

Una libreria, un teatro, una residenza per traduttori, la valorizzazione dell'Eremo - un comitato scientifico che vede la presenza, tra gli altri, di Roberto Andò e Corrado Augias, Carmen Pellegrino e Fabio Genovesi, Vittorio Sgarbi e Dario Franceschini, Paolo Hendel e Ilide Carmignani - tutto questo si può fare in un borgo di 180 abitanti...

mercoledì, 31 luglio 2019, 13:30

Numerose iniziative, nei comuni di Lucca, Capannori e Pescaglia, dedicate alla memoria di Don Aldo Mei in occasione dei 75 anni dalla sua morte