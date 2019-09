A Monsagrati il terzo memorial "Elis Rugani"

Altri articoli in Mediavalle

sabato, 31 agosto 2019, 09:19

Quest’anno parteciperanno a pieno titolo anche i nuovi comuni di Lucca, Careggine e Coreglia Antelminelli

venerdì, 30 agosto 2019, 11:24

Sono incoraggianti i dati della raccolta porta a porta di Coreglia Antelminelli dove la nuova modalità di conferimento dei rifiuti si è avviata su tutto il territorio da fine aprile. Un percorso che ha visto l’amministrazione e i tecnici di Sistema Ambiente preparare al meglio l’entrata in vigore della nuova...

mercoledì, 28 agosto 2019, 12:50

La poetessa di Lucignana, Alba Donati, con "Tu, paesaggio dell'infanzia. Tutte le poesie 1997-2018" vince la sesta edizione del Premio Gradiva assegnato dalla State University of New York at Stony Brook

martedì, 27 agosto 2019, 14:58

Il progetto nasce dalla mente del fotografo Giacomo Mozzi e prende il nome di ToscanaH24. Scopo: visitare tanti luoghi quante le ore di un giorno soltanto. In provincia di Lucca, l'itinerario ha toccato anche il Ponte della Maddalena, Bagni di Lucca e Barga

martedì, 27 agosto 2019, 08:55

Il consigliere di minoranza Piero Taccini, capogruppo di "Un futuro per Coreglia", interviene per sensibilizzare sulla situazione in cui versano i cimiteri del comune

lunedì, 26 agosto 2019, 16:07

Tramotanta l'era del "Giornale di Coreglia", dopo la decisione presa (non senza polemiche) dall'amministrazione comunale, una nuova realtà si affaccia nel panorama editoriale del comune della Mediavalle a cura della neo-nata pro loco: "Il Castruccio"