Alba... nuova per Lucignana con la visita di Vittorio Sgarbi

martedì, 20 agosto 2019, 09:41

di loreno bertolacci

E’ proprio il caso di giocare con le parole, mettendo al primo posto una nuova alba per il paese di Lucignana, il piccolo borgo del comune di Coreglia Antelminelli che, grazie alla presenza della poetessa Alba Donati, sta vivendo un momento estremamente positivo. Una nuova alba, appunto, che lo porta in primo piano a livello mediatico per le iniziative ambiziose dell’illustre personaggio, nato in quel paese.



Ieri pomeriggio, con un po’ di ritardo sulla tabella di marcia, è arrivato a Lucignana il critico d’arte Vittorio Sgarbi, invitato proprio da Alba Donati, poetessa fondatrice della scuola dei linguaggi della Cultura Fenysia e presidente del Gabinetto Vieusseux, nata e vissuta nel borgo di Lucignana, che recentemente si è resa protagonista di una ambiziosa quanto ammirevole iniziativa fondando un comitato per la riqualificazione dell’antico borgo. Una riqualificazione che passa per la valorizzazione urbanistica e soprattutto culturale di Lucignana con l’apertura di una libreria-caffetteria e una residenza per traduttori ed artisti. Un primo passo che vede il critico d’arte Vittorio Sgarbi arrivare a Lucignana per una visita alle opere del pittore Ippolito Sani del 1596 che si trovano nella chiesa di Santo Stefano.



L’ospite di eccezione, accolto da un nutrito gruppo di persone redenti e non residenti nonostante, ha attraversato tutto il paese. Dopo una prima sosta alla “Croce verde gruppo assistenza “ di Lucignana ed ad vecchio edificio adibito in passato a cinema-teatro, il nutrito gruppo che ha accolto ed accompagnato Vittorio Sgarbi è arrivato alla chiesa di Santo Stefano. Grande interesse per Sgarbi ha suscitato l’opera restaurata nel 1994 “la Lapidazione di Santo Stefano” del pittore Ippolito Sani del 1596, ma con altrettanto interesse il noto critico d’arte ha visionato tutte le opere interne alla chiesa apprezzando la buona qualità di conservazione. Una passeggiata insieme alla gente per il paese di Lucignana con Alba Donati e il parroco Don Nando Ottaviani che hanno fatto da ciceroni al noto personaggio che per tutto il percorso ha salutato gente, ha stretto mani ma soprattutto ha dimostrato un grande interesse per tutto quello che vedeva facendo domande e chiedendo di tutto.



Tanti apprezzamenti da parte di Vittorio Sgarbi anche sulla conservazione del bellissimo paese che ha condiviso pienamente l’idea di Alba Donati sulla creazione di una libreria e di un centro culturale in quanto non troppo invasivi e rispettosi di questa realtà che ha come punto di forza proprio il silenzio e la natura che la circonda. Un posto ideale per leggere e per pensare. Vittorio Sgarbi ha manifestato l’idea di fare una visita anche al capoluogo Coreglia Antelminelli ma i tempi stretti non gli hanno consentito questa visita. Difatti alle 18,00 un altro appuntamento importante a Castelnuovo Garfagnana a “La Bella Estate” dove lo attendeva la presentazione del suo nuovo libro “Il Novecento. Da Lucio Fontana a Piero Guccione”.



Presenti all’incontro di ieri anche l’assessore del comune di Coreglia Antelminelli Sabrina Santi oltre al sindaco di Castelnuovo Garfagnana Andrea Tagliasacchi che, insieme ad Alba Donati, stanno promuovendo tante iniziative per far conoscere e valorizzare turisticamente e culturalmente la valle del Serchio. Alla prossima visita quindi di Vittorio Sgarbi con la speranza da parte di tutti che le idee ed iniziative di Alba Donati possano concretizzarsi a breve, estendendosi anche ad altre realtà locali e ad altri tesori nascosti che non attendo altro che essere riscoperti.