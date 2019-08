Mediavalle : coreglia antelminelli



Consiglio, si cerca sostituto della dimissionaria Babboni

venerdì, 9 agosto 2019, 18:43

di andrea cosimini

Seduta "flash" del consiglio comunale a Ghivizzano, nell'afosa serata estiva, che ha visto tra i punti più interessanti all'ordine del giorno l'ennesima surroga di un consigliere di maggioranza, in questo caso Sabrina Babboni, che poco più di un mese fa rassegnò le proprie dimissioni rendendo note, peraltro, le motivazioni a mezzo stampa (leggi qui e qui).



Per la giunta guidata dal sindaco Valerio Amadei si è trattato del terzo pezzo perso per strada in tre anni. Prima di lei, infatti, hanno lasciato l'incarico due assessori esterni, Romina Brugioni, con delega alla cultura, e Massimo Bigiarini, con delega al bilancio. Al posto di Babboni, che aveva le deleghe al turismo e al marketing, doveva subentrare, per ordine di lista rispetto alle ultime votazioni (risalenti al 2015), il candidato consigliere Claudia Semplici. Semplici, però, non ha accettato l'incarico che quindi dovrebbe passare nelle mani di Diego Di Lorenzo. Adesso però la parola spetta a quest'ultimo che dovrà decidere se accettare o meno il ruolo ed entrare in consiglio.



Nulla da eccepire sulla surroga, almeno in consiglio, da parte dei due gruppi di minoranza. Unico "appunto" quello fatto dal capogruppo di "Movimento per Coreglia", Pietro Frati, che ha fatto notare come il punto sulla surroga del consigliere (integrato all'ultimo momento nell'ordine del giorno), da protocollo, doveva risultare inserito "a seguito delle intese intercorse nella riunione dei capigruppo tenutasi nella data di ieri": "Peccato - ha detto Frati - che di questa riunione noi non eravamo al corrente. E non sappiamo se, effettivamente, ci sia stata". Dubbio fugato subito dal primo cittadino che ha parlato di un probabile "refuso" visto che la riunione, appunto, non è avvenuta.



Velocemente si è passati alla discussione sul rinnovo della convenzione in forma associata del nido di San Pietro in Campo dove, quest'anno, si erano iscritti tre bimbi del comune di Coreglia. La convenzione è stata rinnovata fino all'agosto 2022 alle stesse condizioni. In questo caso, la minoranza si è fatta sentire, non tanto in merito alla convenzione in oggetto, quanto, più in generale, alla supervisione delle convenzioni in sé. "Molto spesso - ha incalzato il consigliere Frati - si votano convenzioni più o meno funzionanti. Questa, forse, è una delle convenzioni più "azzeccate". Ma, a mio avviso, sarebbe opportuno un monitoraggio e un controllo delle funzioni associate".



Piero Taccini, capogruppo di "Un futuro per Coreglia", ha invece chiesto delucidazioni sui costi (riportati in percentuale nella convenzione) al capogruppo di maggioranza Stefano Reali il quale ha risposto: "Per famiglia, il costo è di circa 300 euro a bambino al mese. Per un nido, visti i costi di gestione previsti per legge, è una cifra davvero irrisoria. I genitori dei tre bimbi coreglini che quest'anno risultavano iscritti alla struttura si sono dichiarati soddisfatti". Taccini, sulla convenzione specifica, si è astenuto. Una cosa però l'ha fatta osservare: "Non credo che sia giusto parlare di convenzioni in questa sede (il consiglio). Ho sempre chiesto riunioni di capigruppo apposite per approfondire queste cose e altre (tipo il bilancio)". Un'osservazione, questa, che ha trovato però in disaccordo l'altra consigliera di minoranza, Donatella Poggi, che, all'opposto, ha sostenuto: "A differenza di Taccini, credo che sia proprio il consiglio il luogo adatto per queste discussioni. Ribadisco comunque la mia richiesta di monitorare i flussi annuali rispetto ai costi di gestione".



Il consiglio si è chiuso con l'esposizione del punto sulla variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio (bilancio di previsione finanziario 2019-2021) da parte del consigliere delegato al bilancio, Ivo Carrari, che ha trovato tutti d'accordo, tranne l'opposizione che si è dichiarata contraria.