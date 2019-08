Mediavalle



Coreglia, riapre la via di Gromignana

martedì, 20 agosto 2019, 12:50

Il sindaco di Coreglia Antelminelli informa che è stato avviato l’intervento per la modifica della sistemazione delle opere provvisionali realizzate sulla sede stradale lungo la via di Gromignana interessata da movimento franoso avvenuto il giorno 11 novembre 2017.

A seguito del movimento franoso furono posizionati “geoblock” per il restringimento della carreggiata al fine di consentire il transito veicolare istituendo di fatto un senso unico alternato nel tratto interessato dal movimento franoso con inibizione del traffico pesante ed in particolare il Trasporto Pubblico Locale.

L’istituzione del senso unico alternato sul suddetto tratto di viabilità ha generato disagi per gli utenti del Servizio di Trasporto Pubblico Locale ed in particolare per gli alunni della scuola primaria e dell'infanzia di Coreglia Capoluogo, costretti ad effettuare il percorso via Fondovalle.

Con il completamento dell’intervento, previsto per il 21 agosto, sarà revocata la limitazione del transito ai mezzi del Trasporto Pubblico Locale così da permettere il regolare servizio di trasporto per gli alunni della scuola primaria e dell'infanzia di Coreglia Capoluogo per il prossimo anno scolastico.