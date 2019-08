Mediavalle : coreglia antelminelli



Dal Brasile a Vitiana, due star della musica brasiliana da 220 milioni di visualizzazioni

martedì, 13 agosto 2019, 15:30

di simone pierotti

Cosa hanno in comune due star della musica leggera brasiliana con la piccola frazione di Vitiana, nel comune di Coreglia Antelminelli? Poco, anzi niente… tuttavia le infinite vie dell’emigrazione potrebbero portare, perché no, i due artisti un giorno nemmeno troppo lontano nella nostra Valle.

La storia nasce nel contesto di una delle tantissime storie di emigrazione di cui è stato protagonista il territorio comunale di Coreglia in passato: oggi gli avi di quelle persone partite per motivi di lavoro fanno ritorno nel paese di origine per ricostruire il proprio passato e per concludere le pratiche burocratiche per il riconoscimento della cittadinanza italiana. E’ così che il signor Oliveira L. Pinheiro Rodrigo Alberto, insieme alla sorella e al padre sono giunti all’ufficio anagrafe del comune di Coreglia Antelminelli: nello specifico la sorella è moglie del nipote della signora Leda, coniugata con un imprenditore lucchese, ma con residenza a Vitiana.

Così è venuto fuori che il signor Oliveira (lo chiameremo così per… semplicità!) nella vita di mestiere fa il manager musicale e si occupa, in particolare del duo Henrique & Juliano, vere e proprie star della musica brasiliana nel genere del sertanejo. A noi probabilmente dicono poco o nulla ma una rapida ricerca su internet ci mette di fronte ad un nome musicale particolarmente “caldo”. Il loro singolo, "Cuida bem dela", è stato il numero 1 per 8 settimane in “Brasil Hot 100 Airplay” ed è stato visitato da oltre 220 milioni di spettatori su YouTube 7. Il gruppo ha all’attivo sette dischi e sta per intraprendere un tour in Europa che li porterà ad esibirsi a Londra, Parigi, Praga, Lisbona, Bruxelles. Oliveira ha confidato che sta pensando ad un tour anche in Italia, magari il prossimo anno e, per l’occasione, vorrebbe tornare a visitare la nostra terra, portando con sé, perché no, anche Henrique & Juliano.