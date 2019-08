Mediavalle



Energia pulita e irrigazione: una giornata al consorzio

lunedì, 26 agosto 2019, 11:48

di loreno bertolacci

Come ogni anno, si è svolta ieri (domenica 25) la terza edizione di “Una giornata al consorzio”, organizzata dal Consorzio di Migliormento Fondiario Pluvioirrigazione delle piane di Filecchio (Barga) e di Coreglia Antelminelli presso la centrale idroelettrica di Filecchio. Un momento conviviale fortemente voluto dal consiglio di amministrazione consortile nel quale il presidente Mario Castelli ha illustrato lo stato attuale e le prospettive che si prefigge il consorzio per il futuro.



Un discorso importante, profondamente sentito quello del presidente che, ricordando come sempre il fondatore Manini, ha ripercorso la storia del consorzio di miglioramento fondiario pluvioirrigazione, i suoi scopi e quanto è stato fatto per mantenere quella caratteristica unica nel suo genere che è quella di offrire un servizio totalmente gratuito.



"Il consorzio - ha esordito il presidente - è un servizio sociale, ma il consorzio è anche energia pulita che, mediante la sua centralina, produce un milione e mezzo di kilowatt/ora all’anno. Modello unico in Toscana quello del consorzio che garantisce l’irrigazione a costo zero per gli utenti. E’ quindi un soggetto di pubblica utilità e le istituzioni debbono prenderne atto. Dal 2015 abbiamo dovuto mettere a punto l’assetto economico del consorzio, altrimenti oggi non saremmo stati qui. Abbiamo finalmente approvato la dismissione del fabbricato di Piano di Coreglia, valorizzando quelle che sono le vocazioni del consorzio, cominciando a lavorare sulle cose meno appariscenti. Contabilità trasparente, dove tutti i soci possono controllare la gestione, revisione dell’anagrafica del consorzio ed aggiornamento della stessa. Un aggiornamento da fare invidia all’anagrafica del catasto. Un abbinamento tra soggetto fruitore del servizio e proprietà forse più aggiornato del catasto, e ve lo dico per esperienza vissuta –continua il presidente. Il consiglio di amministrazione del consorzio l’abbiamo rimesso al centro della situazione. E’ il soggetto che è chiamato a decidere per tutti, per questo deve avere un ruolo centrale, garantendo una trasparenza gestionale. Per quanto riguarda la centrale idroelettrica, che è quella che sostiene tutta l’operazione gratuita del consorzio, abbiamo aggiornato i controlli automatici della stessa per renderla maggiormente efficiente in termini di produzione e di costi di gestione".



"Dal primo giorno abbiamo pensato di fare “rialzare la testa” al consorzio, riportando la gente dentro. Quella gente che è la vera proprietaria del consorzio. Informare la gente significa costruire insieme il consorzio, migliorandolo e rendendolo attuale con i tempi, anche con un maggiore coinvolgimento critico delle gente. Dare spazio soprattutto ai giovani che possono portate dentro il consorzio le loro idee, per il progresso dello stesso" ha continuato il presidente.



"Il consorzio è nato da un’idea, quella del signor Manini. Quando si parla di consorzio di parla quindi soprattutto di idee. La situazione economico finanziaria è buona, con due bilanci in attivo a disposizione. Abbiamo però dei costi fissi fino al 2022 relativi al mutuo contratto nel 2014. Questo porterà il consorzio dopo il 2022, ad avere maggiori disponibilità finanziarie senza intaccare il capitale attuale, disponibilità gestionali maggiori che ci consentiranno di investire. La salute del consorzio comunque è ottima, pur avendo costi fissi pari a circa novantacinquemila euro l’anno, costi coperti dalla produzione di energia. Questa situazione cambierà nel 2022, dandoci maggior respiro. Quest’anno abbiamo rinnovato la concessione di derivazione dal torrente Ania, rinnovo che ha comportato un grande lavoro. Una concessione indispensabile per mantenere la centrale in essere e per garantire il servizio per i prossimi anni. - ha concluso il presidente.



Un discorso chiaro, lungimirante possiamo dire, che evidenzia il percorso intrapreso da presidente Mario Castelli e dal suo consiglio di amministrazione. Un percorso che vuole mantenere più possibile il consorzio aderente all’idea iniziale per il quale venne ideato: servizio gratuito di irrigazione ai suoi soci che hanno la fortuna, è proprio il caso di dirlo, di avere terreni nel territorio dove opera. Un servizio sociale gratuito dal il quale, non ci stancheremo mai di ripeterlo, dovrebbero tutti prendere esempio. Un servizio nel quale una gestione finanziaria oculata e trasparente può garantire uno sviluppo sostenibile per il futuro, senza mai discostarsi dall’idea iniziale e dagli scopi per i quali venne creato.



Energia pulita ed irrigazione quindi, un giusto connubio per una realtà locale divenuta nel tempo sempre più grande. Nata da un’idea vincente che si rivela sempre attuale a distanza di anni.