Mediavalle : coreglia antelminelli



Fratelli d’Italia, un successo il gazebo a Ghivizzano

lunedì, 26 agosto 2019, 09:43

di loreno bertolacci

Le aspettative della vigilia si sono rivelate giuste per Fratelli d’Italia. Il gazebo organizzato il 24 agosto in piazza IV novembre a Ghivizzano dai militanti del partito della Meloni ha avuto in termini di partecipazione pubblica un successo superiore alle attese.



Tante le firme raccolte per dire si a nuove elezioni, tanti i cittadini che si sono confrontanti con i politici locali, dal candidato a sindaco di Barga Luca Mastronaldi al consigliere comunale di Coreglia Antelminelli e consigliere provinciale Pietro Frati. Hanno fatto visita al gazebo anche l’ex consigliere regionale Marina Staccioli e l’onorevole Riccardo Zucconi. Insomma tanti personaggi illustri e soprattutto tanti sostenitori e simpatizzanti che hanno confermato il malcontento che c’è anche dalle nostre parti per la gestione scriteriata della politica da parte di esponenti locali che da anni fanno parte della compagine governativa nazionale.



Una dichiarazione del consigliere Pietro Frati: “un risveglio delle coscienze popolari, una voglia di cambiamento fatta di un giusto avvicendamento politico da far decidere ai cittadini con il voto. Voglia di cambiamento anche nella valle che si sta manifestando un po’ ovunque, una valle stanca oramai della gestione del potere per decenni da parte dei soliti noti. Con le firme raccolte da Fratelli d’Italia si vuole ridare solo voce agli elettori. In uno stato di democrazia solo gli elettori possono decidere da chi farsi governare. Questo successo può essere inteso come un buon viatico per le prossime elezioni amministrative locali e regionali nella prossima primavera.” Luca Mastronaldi ha voluto sottolineare l’impegno in questa nuova campagna per il voto: “un grazie particolare per l’impegno profuso da tutti i militanti della Media Valle e Garfagnana, attivissimi in queste fasi difficili nelle quali un democratico confronto elettorale non può fare altro che bene al paese.”



I presupposti ci sono tutti per cambiare, basta cogliere l’occasione e questa potrebbe essere quella giusta, staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.