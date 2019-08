Mediavalle



Lutto a Coreglia per la scomparsa di Luciano Valenti Radici

martedì, 13 agosto 2019, 12:17

Lutto a Coreglia per la scomparsa di Luciano Valenti Radici, 82 anni. A ricordare la sua figura è stata la Pro Loco locale attraverso le parole del suo presidente Fulvio Mandriota.

"La sua recente scomparsa - ha commentato Mandriota - è passata purtroppo inosservata. Appassionato cultore del patrimonio storico della comunità coreglina, Valenti Radici aveva pubblicato un bel volume intitolato “Alla scoperta dei luoghi di preghiera e di culto nel comune di Coreglia Antelminelli”. Nell’opera erano catalogate parte dell’enorme eredità storica dei luoghi di culto presenti nel territorio, dal capoluogo alle frazioni. Mosso da una irresistibile passione per le tradizioni, gli aneddoti, le carte, i disegni della storia locale, Luciano Valenti Radici ci ha lasciato in punta di piedi, senza aver meritato alcuna attenzione da parte della amministrazione comunale di Coreglia. Ai funerali tenuti a Calavorno erano presenti amici e i pochi familiari. Sarebbe sembrato corretto che almeno due parole di commiato fossero uscite dal palazzo comunale, niente. La cultura evidentemente non paga e non fa più neanche notizia. E’ proprio vero nessun profeta è riconosciuto nella sua terra. A nome personale, insieme a tutta la Pro Loco di Coreglia, salutiamo la figura di uno studioso, gentile, intelligente, uomo ingegnoso innamorato della sua terra".