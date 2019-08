Medici di famiglia, termina la convenzione della dottoressa Lombardi

Altri articoli in Mediavalle

lunedì, 26 agosto 2019, 09:43

Le aspettative della vigilia si sono rivelate giuste per Fratelli d’Italia. Il gazebo organizzato il 24 agosto in piazza IV novembre a Ghivizzano dai militanti del partito della Meloni ha avuto in termini di partecipazione pubblica un successo superiore alle attese

domenica, 25 agosto 2019, 17:34

Questa mattina, sono state protocollate altre interpellanze al comune di Pescaglia da parte del gruppo consiliare "Prima Pescaglia", che si vanno ad aggiungere alle due presentate a luglio

mercoledì, 21 agosto 2019, 15:00

Il consigliere di minoranza di “Un futuro di Coreglia”, Piero Taccini, interviene dopo l'annuncio dell'’intervento per la modifica della sistemazione delle opere provvisionali realizzate sulla sede stradale lungo la via di Gromignana interessata dal movimento franoso avvenuto il 11 novembre 2017

martedì, 20 agosto 2019, 13:36

Sono in corso le attività dirette a ristrutturare il Ponte delle Catene situato in località Fornoli a Bagni di Lucca, grazie a un progetto dell'amministrazione provinciale che ha richiesto un apposito finanziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

martedì, 20 agosto 2019, 12:50

Il sindaco di Coreglia Antelminelli informa che è stato avviato l’intervento per la modifica della sistemazione delle opere provvisionali realizzate sulla sede stradale lungo la via di Gromignana interessata dal movimento franoso avvenuto l'11 novembre 2017

martedì, 20 agosto 2019, 09:41

Il paese di Lucignana, piccolo borgo del comune di Coreglia Antelminelli, grazie alla presenza della poetessa Alba Donati, sta vivendo un momento estremamente positivo. Ieri pomeriggio è arrivato il critico d’arte Vittorio Sgarbi