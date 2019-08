Mediavalle



Mozione affidi, Movimento per Coreglia aderisce alla proposta di Zucconi

giovedì, 1 agosto 2019, 20:28

Il gruppo consiliare di Coreglia Antelminelli “Movimento per Coreglia” aderisce alla proposta dell'onorevole Riccardo Zucconi e presenta la mozione con oggetto “iniziative a favore dei minori dati in affido per scongiurare illeciti di diversa natura” prendendo purtroppo spunto dai tragici fatti accaduti a Bibbiano, facendola propria come la gran parte dei comuni della provincia di Lucca.



“Questa mozione – spiega Pietro Frati, capogruppo di “Movimento per Coreglia” - è già stata presentata in consiglio comunale di Roma dal partito di Giorgia Meloni Fratelli d'Italia. Una mozione che ha come intento salvaguardare tutti i minori, e in special modo i più piccoli, nessuno escluso, e che venga controllato il perché dell’affido, se realmente sussistano necessità, la modalità, e constare quali sono i veri problemi, perché è assurdo che vengano tolti bambini ai genitori se il problema è di natura economica, si spenderebbe molto meno aiutando le famiglie che relegando queste povere creature in istituti colpendoli anche psicologicamente”.



“Si chiede anche – conclude - che assistenti sociali, psicologi, e strutture affidatarie vengano monitorate periodicamente dagli organi ed enti preposti”.