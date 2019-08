Mediavalle



Presentato il progetto per la ristrutturazione del Ponte delle Catene

martedì, 20 agosto 2019, 13:36

Sono in corso le attività dirette a ristrutturare il Ponte delle Catene situato in località Fornoli a Bagni di Lucca, grazie a un progetto dell'amministrazione provinciale che ha richiesto un apposito finanziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Il progetto di ristrutturazione è frutto di un lavoro di squadra, avviato già da tempo da parte della Provincia di Lucca in sinergia con i comuni di Bagni di Lucca e di Borgo a Mozzano. A tal fine la provincia di Lucca ha programmato l'utilizzo di 200 mila euro per diversi interventi comprensivi del rifacimento dell'impalcato in legno del ponte.

Il consigliere provinciale Alessandro Profetti ricorda il costante impegno per la cura e la manutenzione dell'opera: "Il Ponte delle Catene è un gioiello dell'architettura del nostro territorio e l'azione di valorizzazione non è mai venuta meno. Non va dimenticato che l'opera fu già oggetto di un poderoso intervento di ripristino attivato dalla provincia di Lucca nell'anno 2003. Già da tempo era stataavviata la progettazione che potrà portarea un nuovo e rilevante intervento di ristrutturazione".

Il Ponte delle Catene fu il primo ad essere realizzato in ferro e legno in Italia, progettato dal noto architetto Lorenzo Nottolini per volontà di Carlo Lodovico di Borbone al fine di collegare la località di Chifenti con il paese di Fornoli, che venne completato nel 1860. Una struttura davvero innovativa per il tempo in cui fu ideata, che ha subito diverse peripezie nel corso del tempo, subendo anche gravi danni nel corso della seconda guerra mondiale, ma che continua ad essere un ammirevole modello architettonico di rilevanza storica e culturale.

Il prossimo intervento della provincia di Lucca mirerà quindi alla piena valorizzazione del prezioso bene culturale per garantirne la salvaguardia e la fruizione da parte di tutti i cittadini.