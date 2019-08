Mediavalle : coreglia antelminelli



Si ribaltano con l'auto, estratti due feriti

giovedì, 1 agosto 2019, 23:29

di loreno bertolacci

Un brutto incidente, dalla spettacolare dinamica, che ha visto coinvolta un'auto con all'interno due persone. E' successo stasera in località Ponte a Rio, nel comune di Coreglia Antelminelli, intorno alle 23.07.



Secondo una prima e sommaria ricostruzione, il mezzo avrebbe fatto tutto da sé e non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. La macchina, che proveniva da Ghivizzano e si dirigeva in direzione Piano di Coreglia, a un certo punto, per motivi ancora tutti da chiarire, avrebbe improvvisamente sbandando finendo per ribaltarsi su un lato.



Dopo lo schianto, i due occupanti sarebbero rimasti incastrati all'interno dell'abitacolo. Uno dei due, una donna, sarebbe fuoriuscito dal retro, mentre l'altro, rimasto tra le lamiere, sarebbe stato estratto in un secondo momento. Sul posto due mezzi del 118, i carabinieri e attesi anche i vigili del fuoco.



Ancora tutte da valutare le condizioni dei due feriti che, comunque, non risulterebbero in pericolo di morte.