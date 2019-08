Mediavalle : coreglia antelminelli



Taccini: "Maggiore attenzione alle frazioni"

venerdì, 16 agosto 2019, 11:35

Il capogruppo di "Un futuro per Coreglia", Piero Taccini, stimola l'amministrazione comunale a dedicare maggiore attenzione alle frazioni del comune.

"Che Coreglia sia uno dei borghi più belli d’Italia - esordisce il consigliere - non può che renderci orgogliosi di questo angolo di mondo nel quale abbiamo la fortuna di vivere. Tuttavia, se si abbandona il borgo dove è situato il capoluogo e si scende nel fondovalle, proprio dove sono ubicati i paese più popolosi del comune, dove pulsa il cuore economico e commerciale del tessuto sociale, le cose cambiano non solo per il paesaggio ma per lo stato di incuria in cui versano il territorio e le strutture pubbliche".

"Faccio questa premessa - spiega Taccini - perché da tempo ricevo appelli e segnalazioni da parte di numerosi cittadini affinché faccia giungere la loro voce a chi di dovere, primo fra tutti il sindaco della porta accanto ed agli amministratori di quelle frazioni, Piano di Coreglia, Ghivizzano e Calavorno. Fra le varie lamentele la situazione dei cimiteri, la manutenzione delle strade, delle luci pubbliche, delle discariche ecc… ecc… In particolare c’è un problema che accomuna tutte le frazioni del fondovalle: il traffico e la situazione di incuria della S.R. 445 della Garfagnana, nel tratto compreso fra Calavorno e l’abitato di Ponte all’Ania".

"Sono ormai 16 anni - incalza il capogruppo - che è stato costruito il ponte “Lera” che unisce la S.P. Ludovica con la S.R. 445, conosciuta da tutti come via Nazionale. Quest’opera, ritenuta da tutti di vitale importanza per la valle e per il nostro comune, nonostante i recenti lavori riguardanti il nuovo accesso (una spesa di oltre 600 mila euro che, incredibile ma vero, ha peggiorato la situazione), non ha consentito di eliminare il traffico pesante in mezzo agli abitati di Calavorno, Ghivizzano e Piano di Coreglia. In tutti questi anni, nonostante i vari solleciti, compresa una mia interpellanza presentata pochi mesi fa, nessuno ha mai provveduto a fare un’ordinanza di divieto di transito, o di accesso, ai mezzi pesanti, escluso gli scarichi locali. Il nuovo ponte non ha eliminato il traffico pesante, anzi, la disastrosa modifica fatta recentemente fa si che i camion incontrino grosse difficoltà a percorrere l’ultimo tratto in salita per poi fermarsi su un incrocio a dir poco pericoloso la cui segnaletica è un’offesa al Codice della Strada".

"Tanti cittadini - sottolinea Taccini - che si sono rivolti a me, hanno evidenziato la differenza fra la segnaletica stradale, in particolare per quanto riguarda gli attraversamenti pedonali, fra il comune di Coreglia ed i comuni di Barga e Borgo a Mozzano dove la segnaletica è degna di tale nome; strisce ben visibili, dossi artificiali a norma ed illuminazione a led che agevola di notte e di giorno il posizionamento degli attraversamenti pedonali. Nel nostro comune il massimo stato di incuria e degrado è sotto gli occhi di tutti; i passaggi pedonali sono fatiscenti, la segnaletica pure e degli impianti led nemmeno l’ombra. Come è possibile che gli altri comuni siano attenti e sensibili a questo argomento che riguarda la sicurezza dei cittadini, ed il comune di Coreglia continua a dormire sonni profondi? Le difficoltà economiche sono presenti in tutti i comuni ma la sensibilità è diversa".

"Spero che questo intervento - conclude il consigliere - stimoli chi di dovere a fare qualcosa e prenda in considerazione anche la richiesta da me presentata alcuni mesi fa proprio per ovviare a questa situazione. In fondo oltre 3.500 cittadini su un totale di 5 mila, vivono in quelle frazioni ed hanno diritto ad avere una risposta su certe situazioni, elementari ma vitali. E’ bello arrivare al capoluogo e trovare una scritta floreale ben curata ed annacquata ogni giorno dagli operai comunali che riproduce il nome del nostro comune ma, vista la situazione descritta, come si dice dalle nostre parti, è un po’ come “mettere la cravatta al maiale”, senza nessuna offesa per il maiale".