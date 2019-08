Mediavalle : coreglia antelminelli



Taccini: "Delibera su indennità, fare chiarezza"

martedì, 13 agosto 2019, 14:19

Il consigliere di minoranza del gruppo "Un futuro per Coreglia", Piero Taccini, incalza la giunta sull'adozione e rettifica di una delibera.



"I miei detrattori - esordisce -, pensando di fare cosa sgradita, non perdono occasione, durante i loro interventi in consiglio comunale, di ricordare i miei trascorsi di sottufficiale della Benemerita, soprattutto per lo zelo ed il rigore con il quale mi attengo nello svolgere il ruolo di consigliere comunale di minoranza. Considerato che ai consiglieri è affidato il compito di indirizzo e di controllo, nel mio caso l’esperienza acquisita nella mia attività professionale, non guasta proprio. Comunque, anche ad un tipo assai distratto o poco attento, non sarebbe sfuggito un singolare modo di procedere, da parte della giunta comunale coreglina, di adottare una delibera (3 giugno 2019) e dopo appena una settimana (10 giugno 2019) di rettificarla revocandone una parte. Basta consultare l’albo pretorio on line del comune per verificare la veridicità delle mie affermazioni".

"Il 3 giugno - afferma -, la giunta comunale, con solo tre membri presenti, di cui uno, anzi una, ancora oggetto di pronunciamento da parte dell’Anac e del ministero dell’interno circa la sua presunta incompatibilità con il ruolo ricoperto, adotta un provvedimento che, di fatto, adegua alle norme di legge l’indennità degli amministratori, raddoppiando il compenso spettante proprio all’assessora, potenzialmente incompatibile. Tutto legittimo, la legge lo consente e la giunta, con un numero legale discutibile, lo adotta. Discutibile perché i componenti di quella giunta erano solo in tre, compreso l’assessora; lascio immaginare cosa potrebbe accadere agli atti amministrativi adottati in caso di dichiarata incompatibilità, per conflitto d’interessi, proprio dell’assessora firmataria della delibera. Ricordo che la giunta comunale, nel caso vi fossero solo due componenti presenti, non avrebbe il numero legale per approvare provvedimenti/delibere e quindi tutti gli atti approvati fino a quel momento risulterebbero nulli".

"Comunque lasciamo perdere questi aspetti legali; qui interessa la sostanza delle cose - incalza il consigliere -. Considerando quanto accaduto, alcune domande sorgono spontanee: perché in giunta erano presenti proprio in tre? Perché solo dopo una settimana la giunta, con tutti i suoi componenti, ad eccezione dell’assessora, di fatto interessata al raddoppio dell’indennità (e sub giudice per la sua presunta incompatibilità per conflitto d’interessi), decide di rettificare il provvedimento revocando, di fatto, l’aumento deliberato appena una settimana prima, ripristinando le vecchie regole? Strategie amministrative? Ulteriori autonome valutazioni di opportunità? Ordini superiori, magari di partito? In fondo il provvedimento era legittimo; perché il sindaco e la giunta tornano sui loro passi, dopo appena una settimana, e si autosconfessano su quanto deciso sette giorni prima motivando: “Ritenuto tuttavia, a seguito di un’ulteriore autonoma valutazione circa l’opportunità di corrispondere a far data dal 1 luglio 2019 maggiori oneri agli amministratori di questo comune, ancorché ciò troverebbe ampia giustificazione e legittimazione della vigente normativa in materia”. Detto in semplici parole: prima si aumentano l’indennità e poi se la ridiminuiscano".

"Misteri della politica - conclude Taccini -; misteri di questa sciagurata amministrazione che io, da buon ex carabiniere, rilevo, annoto e riferisco a voi, carissimi lettori ma, soprattutto, ai cittadini del comune di Coreglia Antelminelli. Mi astengo da ogni giudizio sicuro che da soli ne saprete trarre le opportune valutazioni".