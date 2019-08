Mediavalle : ghivizzano



Vandali prendono d'assalto il treno, spaccato vetro con un sasso

sabato, 3 agosto 2019, 14:07

di simone pierotti

Un inquietante episodio di vandalismo ha scosso la circolazione ferroviaria lungo la Lucca – Aulla. Un gruppo di vandali, tuttora ignoti, ha preso d’assalto un vagone del treno, quello della prima corsa da Aulla a Lucca, attorno alle 6:15 di questa mattina. Prima colpi e pugni ai finestrini poi il lancio di un sasso che ha incrinato e rotto il vetro di un finestrino. L’episodio è accaduto alla stazione di Coreglia Ghivizzano, appena il convoglio ha raggiunto la stazione. Alcuni passeggeri si sono accorti di quanto accaduto ed hanno avvisato il capotreno che, a sua volta, ha allertato la polfer e la locale compagnia dei carabinieri.

Sono bastati pochi minuti ai militari per raggiungere la stazione ferroviaria ma del gruppetto di teppisti nemmeno l’ombra. Dalle prime testimonianze raccolte sono stati notati quattro giovani ma, vuoi la scarsa visibilità vuoi la celerità dell’azione, non è stato possibile rintracciarli immediatamente. Le indagini stanno proseguendo in maniera serrata e non si esclude che i quattro malviventi possano essere presto identificati.

Fortunatamente non si sono registrati feriti, al di là del danno al convoglio Swing che sarà portato in officina: visto l’orario e visto il periodo estivo non erano infatti molti i viaggiatori a bordo del treno, tuttavia il rischio è stato evidente.

Episodio, come definito sopra, grave e soprattutto inquietante che evidenzia quanto anche il nostro territorio non sia più immune da questi eventi che non possono certamente essere chiamati “ragazzate”.

Il rappresentante dei pendolari della linea Lucca-Aulla, Michel Rocchiccioli, apprende con profondo rammarico il gravissimo episodio avvenuto questa mattina nella stazione di Ghivizzano: "I treni sono un bene pubblico a servizio dei cittadini e della comunità e non possono essere oggetto di vandalismo. A causa di questa bravata lo Swing danneggiato non potrà essere utilizzato per il servizio, un danno enorme. Mi auguro che i responsabili siano individuati al più presto o meglio ancora si costituiscono alle forze dell'ordine".