A Colognora un concerto “Ricordando Giuseppe e Nicola”

giovedì, 19 settembre 2019, 09:04

Domenica 22 settembre alle 17,30, nella Chiesa parrocchiale di Colognora di Pescaglia, organizzato dal Museo del Castagno in collaborazione con Villaggio Europa, associazione sempre presente negli eventi organizzati dal museo, si svolgerà il concerto dal titolo “Ricordando Giuseppe e Nicola”.

Evento ideato dal maestro Graziano Polidori per ricordare i due giovani scomparsi e che hanno lasciato un grande vuoto nella comunità di Colognora e di S. Vito.

Si ascolteranno brani di: Puccini – Lehar – Mozart – Cimarosa – Tosti – Handel – De Curtis – Di Capua. Eseguiranno i brani: Pamela Volpi (Soprano) e Marco Pierucci (Tenore). E con la partecipazione di: Giulietta Teani (Mezzo-soprano), Giuseppe Vettori (Tenore) e Bengjamin Cavazza (Basso). Stefano Galli al Pianoforte. Direzione artistica – maestro Graziano Polidori

Si comunica che in occasione del concerto e per far partecipare tutti allo stesso, il museo chiuderà alle 17.