Mediavalle



A Coreglia una giornata di pulizia del territorio

sabato, 28 settembre 2019, 12:55

di loreno bertolacci

Il territorio, un bene comune da salvaguardare e mantenere pulito. Questi sono i principi che dovrebbero essere da guida per tutti. Un esempio da seguire è quello di domani, domenica 29 settembre, una giornata che si distingue dalle altre perché sarà vissuta, da chi lo vorrà, all’insegna della pulizia del territorio, percorrendo itinerari storici e culturali.



Un appuntamento, quello di domani, che si rinnova a Coreglia da un po’ di tempo. “Ri-puliamo in compagnia”, questa è l’iniziativa della Pro Loco di Coreglia. Domani mattina ritrovo a Ghivizzano Alto con partenza fissata alle 9,30 e arrivo a Calavorno. Naturalmente non prima aver ripulito un itinerario storico e culturale come quello della via del Volto Santo e della via Matildica. Ritrovarsi in compagnia per fare qualche cosa di socialmente utile, insieme a un po’ di storia e di cultura. Un esempio che deve servire a sensibilizzazione tutti su un problema che si sta sempre più amplificando e ingigantendo, a tutti i livelli e in tutto il mondo.



Quello dei rifiuti e spesso dell’abbandono incontrollato degli stessi, che stanno soffocando sempre più il nostro pianeta. Gli organizzatori attendono tante persone a questo importante appuntamento. A tutti i partecipanti verrà fornito il materiale utile per la pulizia e la raccolta.

Maggiori informazioni: tel. 340 2946579

email:proloco.coreglia@gmail.com