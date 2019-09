Mediavalle



Al Festival del Medioevo si parlerà anche di Valle del Serchio

lunedì, 23 settembre 2019, 21:22

Nell'ambito del Festival del Medioevo a Gubbio, domenica 29 settembre si parlerà anche di Lucca e della Valle del Serchio. Ilaria Sabbatini, storica e parte attiva al progetto che ha portato alla partecipazione dei comuni di Lucca, Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca al prestigioso evento, parlerà infatti degli Itinerari Matildici in Lucchesia e delle nuove scoperte in ambito Matildico anticipate lo scorso 20 settembre a Lucca presso l'auditorium della Fondazione Banca del Monte.



Per quanti volessero regalarsi un fine settimana immersi nella storia e visitare uno dei più bei borghi d'Italia, questo è un appuntamento da non perdere.