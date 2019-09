Mediavalle : ghivizzano



Giornata contro il bullismo alla scuola “Ungaretti”

lunedì, 30 settembre 2019, 10:33

Nella giornata del 7 ottobre sarà presente, presso la scuola secondaria di 1° grado “G. Ungaretti” di Ghivizzano, il centro mobile del Moige, unitamente al team di psicologhe, per incontrare studenti, genitori e insegnanti, nell’ambito della conclusione della prima fase del progetto “Giovani ambasciatori contro il bullismo”, al quale la scuola di cui sopra ha aderito nello scorso anno scolastico.

La giornata sarà suddivisa in due momenti, quello della mattina, in cui ci sarà la presentazione del progetto all’interno della scuola, alla presenza delle autorità e, subito dopo, gli incontri informativi con gli studenti, i docenti e i genitori. Nel pomeriggio il centro mobile sosterà in un’area adiacente alla scuola che verrà comunicata appena possibile.