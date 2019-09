Incontro coi Lakota a Loppeglia

Altri articoli in Mediavalle

giovedì, 5 settembre 2019, 12:48

Si terrà venerdì 13 settembre, alle 16, nella Sala Ademollo di Palazzo Ducale a Lucca, la tradizionale cerimonia di premiazione dei “Lucchesi che si sono distinti all’estero”

giovedì, 5 settembre 2019, 11:24

Domenica 8 settembre, dalle 15 fino a tarda sera, a Ghivizzano Castello, si terrà il 4° Raduno Gruppi Storici: cibarie e curiosità, organizzato dalla pro loco di Coreglia. L'ingresso è gratuito

martedì, 3 settembre 2019, 19:55

Il comune di Pescaglia e l'Istituto Storico Lucchese si son fatti promotori di un ciclo di conferenze sull'emigrazione pescaglina negli Stati Uniti; gli incontri, tenuti da Alfredo Gori, studioso dei fenomeni migratori toscani, si propongono di analizzare i contesti e le conseguenze sociali del fenomeno

martedì, 3 settembre 2019, 08:22

Il consigliere comunale di minoranza Piero Taccini, capogruppo di "Un futuro per Coreglia", torna a far sentire la propria voce stavolta in merito al settore cultura

sabato, 31 agosto 2019, 09:19

Quest’anno parteciperanno a pieno titolo anche i nuovi comuni di Lucca, Careggine e Coreglia Antelminelli

venerdì, 30 agosto 2019, 11:47

Un quadrangolare dedicato alla memoria di Elis Rugani, storico dirigente dell'Asd Valfreddana, scomparso tre anni fa. Si svolgerà oggi e domani (venerdì 30 e sabato 31 agosto) al campo sportivo di Monsagrati sulla via per Camaiore