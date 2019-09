Mediavalle



Medici di famiglia, in arrivo la dottoressa Martina Gori

venerdì, 27 settembre 2019, 10:49

Nell'ambito territoriale di Bagni di Lucca e Coreglia Antelminelli, a seguito del trasferimento della dottoressa Marica Del Fiorentino, l'Azienda USL ha conferito un incarico provvisorio di pediatria di libera scelta alla dottoressa Martina Gori con decorrenza dall'1° ottobre.



Per l'occasione è stata richiesta l'operazione di trasferimento massivo automatico degli assistiti dalla dottoressa Del Fiorentino alla dottoressa Gori, per i genitori/tutori dei bambini che erano in carico alla dottoressa Del Fiorentino non è quindi necessario effettuare l'operazione di cambio medico.



Gori ha comunicato che svolgerà l'incarico presso lo stesso studio della dottoressa Del Fiorentino quindi con ambulatorio principale a Bagni di Lucca (via papa Giovanni XXIII, 21/e – Fornoli) aperto il martedì e venerdì dalle 15 alle 18, lunedì e mercoledì dalle 9,30 alle 12,30 e giovedì dalle 14 alle ore 17.



L’Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che per cambiare medico o pediatra di famiglia è possibile farlo anche dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente allo sportello azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario.

Al servizio on line si può accedere tramite:

1. Web collegandosi al portale Open Toscana con computer, tablet e smartphone

2. App SmartSST di Regione Toscana per smartphone e tablet scaricabile su Play Store o Apple Store

3. Totem PuntoSI disponibili presso le Aziende sanitarie

Il portale Open Toscana, permette l'accesso alla funzionalità di scelta del medico, alla sezione “Servizi Toscana” e quindi “Salute”, utilizzando, per autenticarsi, il sistema di identità digitale Spid oppure, se si è in possesso di lettore di smart card tramite la tessera sanitaria e il pin rilasciato al momento della attivazione.