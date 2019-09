Mediavalle : coreglia antelminelli



Nido di Calavorno, la preside: "Aspettiamo nomina insegnante di sostegno"

martedì, 17 settembre 2019, 13:16

di tommaso boggi

Ad intervenire sulla problematica sollevata questa mattina dalla mamma del bimbo diversamente abile, presso la scuola d'infanzia di Calavorno (leggi qui), è la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo di Coreglia, Alessandra Giornelli che, raggiunta telefonicamente dalla Gazzetta, ha spiegato i motivi del disagio.



"Per quanto riguarda la mancanza di un insegnante di sostegno - esordisce - è bene sapere che per i primi due giorni di scuola è stata predisposta la contemporaneità, ovvero ci sono per tutto l'orario antimeridiano due insegnanti titolari più l'assistenza educativa, in attesa della convocazione di domani mattina dove verranno conferiti i posti di sostegno. Questi posti infatti non sono stati ancora assegnati per mancanza di candidati specializzati".



"Il cancello invece - sottolinea la preside - non si apriva a causa di un guasto, tra l'altro vi era anche la macchina di un altro genitore davanti: non essendoci quindi alcun tipo di segnaletica, mancanza che non dipende ovviamente da noi, non abbiamo potuto fare spostare la macchina di un cittadino".



"Per concludere - termina la dirigente - il materiale per il bambino non era stato posizionato proprio perché, come già detto, stiamo aspettando la nomina dell'insegnante di sostegno, starà a lui valutare infatti che tipo di materiale utilizzare".