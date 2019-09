Mediavalle : calavorno



"Prima campanella, scuola non predisposta ad accogliere mio figlio disabile"

martedì, 17 settembre 2019, 08:51

di andrea cosimini

E' successo ieri (lunedì 16 settembre), in occasione della prima campanella, in una scuola d'infanzia di Calavorno, nel comune di Coreglia Antelminelli. La mamma di un bimbo diversamente abile, al quarto anno di asilo, ha dovuto imbattersi nella spiacevole situazione di trovare il presidio scolastico non predisposto ad accogliere, secondo tutte le esigenze richieste, suo figlio.



A denunciare quanto accaduto è stata la stessa madre, S.E., che ha deciso di segnalare pubblicamente il fatto ritenendo inaccettabile l'episodio: "Quando siamo andati a scuola - ha raccontato - abbiamo trovato il cancello per entrare con la macchina ed accedere alla rampa per i disabili chiuso a chiave. In più, l'insegnante di sostegno era assente e mio figlio non può stare, per legge, più di 24 ore senza. La classe non era pronta: tutti gli accessori, tipo il seggiolino in cui mio figlio sta seduto, erano infilati in uno sgabuzzino e l'angolo morbido non esisteva più in aula".



"Si parla di accessibilità - ha incalzato questa mamma -, di scuole aperte ai disabili, di inclusione e poi accade questo. Non è possibile. E' imbarazzante. Vorrei segnalare questa situazione perché è inutile riempirci la bocca con parole che non ci appartengono. Mio figlio era il quarto anno che andava all'asilo e la scuola doveva essere predisposta per lui".



La signora ha già dichiarato di essersi rivolta ai carabinieri e di valutare se sporgere denuncia o meno.