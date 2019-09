Mediavalle



Santini (Prima Pescaglia): "Consiglio, tutelare minoranza e garantire imparzialità"

martedì, 10 settembre 2019, 09:55

Consiglio infuocato ieri pomeriggio a Pescaglia. L'opposizione segnala, in particolare, un episodio che ha visto coinvolto il consigliere Mauro Santini del gruppo "Prima Pescaglia" e il presidente dell'assise comunale Sandro Ricciardi.



"Nel corso della seduta, durante il dibattito - esordisce Santini -, il presidente dell'assise è arrivato al punto di togliermi la parola. La motivazione: "perché altrimenti non andiamo più a cena".



"Il controllo dell'assise - dichiara il consigliere di minoranza - viene lasciato ad un presidente del consiglio in forte difficoltà che oltre ad essere evidentemente impacciato nel gestire le richieste dell'opposizione, con cui si giustifica dicendo che "mai in passato sono state presentate interpellanze", è altrettanto a disagio nel sostenere un dibattito politico tra maggioranza ed opposizione arrivando al punto di sottrarre la parola ad un consigliere comunale durante una richiesta di chiarimento con la scusa, appunto, dell'avvicinarsi l'orario di cena".



"Anche per questi motivi - spiega - il nostro gruppo ha chiesto, fin dall'insediamento di questa maggioranza, l'istituzione della figura di un vicepresidente del consiglio comunale al fine di tutelare la minoranza e di garantire quell'imparzialità che anche oggi è venuta a mancare. Il nostro regolamento del consiglio e lo stesso statuto comunale necessitano di modifiche e aggiornamenti, basta pensare al fatto che i gruppi consiliari non possono presentare direttamente nell'ordine del giorno mozioni, rendendo così più difficile e macchinoso sollecitare atti di indirizzo politico o prese di posizione dell'amministrazione su richieste specifiche da parte delle minoranze".



"Non è una questione di poltrone - incalza il consigliere -, come ha invece provato a buttarla in polemica il sindaco Bonfanti. Nessun costo aggiuntivo per la macchina comunale: è solo una questione di principio e correttezza. Anzi, vogliamo ricordare che la figura del presidente del consiglio comunale è stata istituita ad hoc solo a partire dalla scorsa consiliatura, lasciando il lavoro a metà e guardando solo agli interessi, o agli appetiti politici, della maggioranza".



"Il primo cittadino - conclude Santini - si fa forte del successo elettorale ottenuto sul territorio e non gradisce le pur legittime critiche che gli abbiamo mosso fin dal giorno dell'insediamento del consiglio comunale. Ma ancor prima di lanciare accuse Bonfanti dovrebbe forse ricordare che il partito in cui milita, ovvero il partito democratico, da anni riesce, con giochi di potere e trame di palazzo, a sedere sulle poltrone più importanti del nostro paese senza aver mai vinto una consultazione elettorale".