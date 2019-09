Mediavalle



Servizio civile alla Croce Verde: cinque posti in valle

martedì, 10 settembre 2019, 15:22

Sono 23 i posti disponibili per svolgere il Servizio Civile Universale 2019 presso la Croce Verde P.A. Lucca, rivolti a ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni, suddivisi secondo due progetti attivati dall’associazione: “Lucca e Dintorni”, a carattere socio-sanitario, e “Dono Comune”, dedicato alla promozione della donazione di sangue.

Il progetto “Dono Comune” ha un unico posto disponibile, presso la sede centrale di Lucca (v.le Castracani 468/D); per quanto riguarda “Lucca e Dintorni”, invece, i posti sono 22 e vengono suddivisi tra le varie sezioni di cui si compone l’associazione:

- 15 volontari presso la sede centrale di Lucca;

- 3 giovani presso la sede Garfagnana a Castelnuovo G. (Località alle Monache, 304);

- 2 volontari presso la sede Mediavalle, a Ghivizzano (Vicolo della Stazione);

- 2 ragazzi presso la sede Guamo (via di Vorno, 9).

Per entrambi i progetti la durata è di 12 mesi, con una retribuzione di 439,50 € netti mensili a fronte di 25 ore settimanali.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 di giovedì 10 ottobre 2019.

Novità di quest’anno è la necessità di essere muniti di SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Per venire incontro agli aspiranti operatori, la Croce Verde P.A. Lucca apre al pubblico due sportelli per l’assistenza nella compilazione della domanda per le mansioni da svolgere presso le sedi Mediavalle e Garfagnana. A partire da lunedì 16 settembre, fino a giovedì 10 ottobre, i ragazzi potranno presentarsi alla sezione Garfagnana secondo il seguente orario:

LUN - VEN: 9.00 - 13.00

Per quanto riguarda la sezione Mediavalle, l’apertura sarà la seguente:

MAR, GIO: 10.00-11.00

Per la sezione Mediavalle ci sarà la possibilità di fissare un appuntamento al di fuori degli orari stabiliti, contattando la responsabile di sezione, Enrica Gatti, al numero 338 662 6887.