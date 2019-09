Mediavalle : coreglia antelminelli



Taccini: "Da giunta solo assordante silenzio"

venerdì, 20 settembre 2019, 08:15

Il consigliere di minoranza coreglino, Piero Taccini, capogruppo di "Un futuro epr Coreglia", torna ad attaccare l'amministrazione comunale, guidata dal primo cittadino Valerio Amadei, stavolta sul silenzio in risposta a tutti i suoi comunicati.



"Fin dal mio insediamento nel palazzo comunale quale consigliere di minoranza - esordisce Taccini -, ho intrapreso, sui mezzi di informazione on line e cartacei, un’azione costante e pressante di denuncia, ma soprattutto di informazione per i cittadini, della cattiva gestione messa in atto dalle due amministrazioni Amadei. Ho citato fatti circostanziati, responsabilità, atti che a mio dire, e non solo, arrecano danni al comune e, soprattutto, ai cittadini. Mai una risposta, mai una smentita, mai un’accusa; silenzio, solo un assordante silenzio".



"Il silenzio - spiega - è solo una conferma a tutto ciò che io ho messo in evidenza; non può esserci una smentita ad una verità; non può esserci nessuna difesa ad una verità accusatoria. Potrebbe esserci solo una risposta, ma anche questa latita. Il silenzio è preludio dell’indifferenza, di cercare l’invisibilità ma, al tempo stesso, di essere comunque percepiti dalla società come presenti e condizionanti. Vi è uno stato d’animo, una concezione della società, un modo di essere e di pensare che attraversa buona parte della cultura locale. Ne è specchio evidente l’attività politica locale. Spesso chi ne esercita il ruolo non è, effettivamente, il fautore politico-amministrativo. Si rifiuta sistematicamente il confronto e, quando è inevitabile quello pubblico, si escludono i contraddittori. Quasi mai nelle sedi istituzionali si dibattono tematiche di largo respiro che, a titolo di mero esempio, possono essere la salute, la difesa dell’ambiente, il lavoro, gli appalti, la corruzione ecc…ecc…si andrebbe fuori dall’ordine del giorno. Chi ne ha titolo, spesso, assume un ruolo di passacarte, di passaparola, o meglio di passa microfono, evitando di rendere noto quale sia il proprio reale pensiero, quasi che altre siano le sedi a ciò deputate".



"La mia rimane una provocazione - conclude -, una questione sulla quale invito tutti alla riflessione e, perché no, al dibattito".