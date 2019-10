Mediavalle : coreglia antelminelli



A Piano di Coreglia la nuova Festa di Santa Lucia

giovedì, 17 ottobre 2019, 18:27

Il 13 dicembre, a Piano di Coreglia, prenderà vita una nuova Festa di Santa Lucia che si affiancherà alla tradizionale Fiera tradizionale che si terra nella parte storica del paese.



Un folto gruppo di commercianti della via Nazionale, in collaborazione della Pro Loco di Coreglia, hanno voluto costituire una comitato organizzatore della patrona del paese. La Festa sarà un avvenimento nuovo che darà animazione al commercio del Centro Commerciale, che nato sulla strada provinciale, ha valorizzato la parte bassa del comune.



Nel programma della festa, che partirà dalle 18.00 e finirà alle 24.00, sono allo studio stand di street-food, banchetti tradizionali, animazioni natalizie e mercatini. E’ stato richiesto all’amministrazione comunale il permesso di chiudere la statale dall’incrocio per Coreglia sino alla Farmacia Toti, questo per aumentare l’interesse, dare più spazio alla manifestazione e dare più sicurezza alla manifestazione. Gli spazi saranno dedicati a tutte le età, dai piccoli che avranno un angolo dedicato tutto per loro, agli amanti della tradizione avranno la loro soddisfazione e non mancherà uno spazio per la discomusic dei giovani.



C’è grossa attesa per la adesione alla Festa di un affermato attore di cabaret toscano, si parla di Paolo Ruffini che con le Pro Loco ha collaborazione istituzionale.