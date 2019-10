Mediavalle : coreglia antelminelli



Bene gazebo Lega a Ghivizzano

mercoledì, 9 ottobre 2019, 09:00

di loreno bertolacci

Domenica positiva per il Carroccio nel doppio appuntamento con i suoi gazebo. La Lega ha registrato molti nuovi tesseramenti a Ghivizzano, paese dove la festa della “Madonna del Rosario”, meglio conosciuta come “fiera di ottobre”, ha, a sua volta, ospitato un gran numero di visitatori.



Personaggi importanti del partito hanno partecipato al gazebo, montato in piazza della stazione che ha aperto i battenti alle 13 per terminare la giornata di incontri, confronti e tesseramenti alle 17. E’ stato il primo gazebo della Lega a Coreglia, il primo di una lunga serie, che ha visto la presenza del consigliere regionale Elisa Montemagni e del responsabile agli enti locali Massimiliano Baldini, da poco nominato per l’importante incarico.



"E’ stato il gazebo fino ad ora forse più affollato in assoluto" sostengono in molti. "Un’esperienza che sta dando tanto entusiasmo - riferiscono gli organizzatori - tanta voglia di fare, con la determinazione di stare con la gente, fra la gente e lavorare per la gente”.



Militanti e simpatizzanti hanno affermato che: “La Lega sul territorio c’è ed è presente in tutta la Media Valle e Garfagnana. La gente ci contatta per avere la nostra presenta in ogni luogo e ad ogni evento, e questo è positivo.” Una domenica insomma intensa per il partito del Carroccio quella del 6 a Piegaio in occasione della “festa della Zucca” e a Ghivizzano per “la fiera”.