Mediavalle



Borsa di studio “Piero Mungai”, scadono le domande

mercoledì, 30 ottobre 2019, 10:55

La Croce Verde P.A. Lucca ricorda che domani, giovedì 31 ottobre, sarà l’ultimo giorno utile per presentare la domanda per accedere alla borsa di studio intitolata alla memoria del presidente emerito Piero Mungai.

Il sostegno economico, destinato a studenti di Medicina e Chirurgia al 1° anno di Università, per l’a.a. 2019/2020 ammonta a 3mila euro.

La domanda potrà essere consegnata presso gli uffici della sede centrale della Croce Verde P.A. Lucca, siti in viale Castracani. In virtù dell’inizio di Lucca Comics & Games 2019, con i conseguenti problemi di spostamento e modifiche della viabilità, l’associazione ricorda che è possibile inviare le domande via mail, all’indirizzo cvlucca@croceverdelucca.it.

Tutte le informazioni e i documenti necessari sono reperibili sul sito ufficiale della Croce Verde P.A. Lucca, seguendo il link http://www.croceverdelucca.it/borsa-di-studio-piero-mungai/, nonché sulle pagine social (Instagram, Facebook) dell’associazione.

Possono accedere al bando le studentesse e gli studenti residenti nei Comuni della provincia di Lucca dove è presente una sede della Croce Verde P.A. Lucca: Capannori, Castelnuovo Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Lucca, Viareggio.

La valutazione delle domande sarà di competenza di un’apposita commissione, formata da:

- Elisa Ricci, Presidente Croce Verde P.A. Lucca

- Lorenzo Bianchini, Delegato al Patrimonio Croce Verde P.A. Lucca

- Michele Carmassi, Direttore Sanitario Croce Verde P.A. Lucca

- Isabella Borella, Delegata al settore Cultura Croce Verde P.A. Lucca

- Rosanna Bisordi, Delegata al settore Cultura Croce Verde P.A. Lucca

L’assegnazione della borsa di studio si baserà principalmente su criteri di merito, dato che verrà preso in considerazione, in primo luogo, il punteggio conseguito nel test nazionale d’ammissione al corso di Medicina e Chirurgia. In caso di parità verranno analizzate eventuali attività di volontariato e, a seguire, la certificazione ISEE prodotta in sede di domanda.