Mediavalle : coreglia antelminelli



Cerca funghi nel bosco con il figlio, muore per arresto cardiaco

martedì, 15 ottobre 2019, 15:11

di andrea cosimini

Era andato con altri due compagni (tra cui il figlio) a cercare funghi, in un bosco sopra Gromignana, nel comune di Coreglia, quando all'improvviso ha accusato un malore e si è accasciato a terra. L'uomo è andato in arresto cardiaco ed il figlio ha tentato di effettuare il massaggio fino all'arrivo dei soccorritori, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso.



L'episodio è avvenuto stamattina in località Col del Noce, zona Diacceso, all'interno di una zona boschiva deniminata Prato Aronici. Vittima un uomo di 63 anni, L.C. le sue iniziali, nato a Grosseto, ma residente a Fucecchio.



La richiesta di soccorso è arrivata alla centrale del 118 intorno alle 11.45. Sul posto si sono immediatamente diretti l'automedica di Barga, il Sast (soccorso alpino) e i vigili del fuoco. Allertate anche un'ambulanza Bravo della Misericordia del Barghigiano, che però è rientrata, e l'elisoccorso Pegaso, anch'esso non intervenuto a causa delle avverse condizioni meteo. La zona d'intervento era difficile da raggiungere: dopo la strada, infatti, c'erano da percorrere almeno altri 200 metri dentro un fitto bosco.



Alla centrale del 115 di Lucca, la chiamata di richiesta soccorso è arrivata dal 118. Subito è stato attivato il distaccamento di Castelnuovo di Garfagnana, in quanto zona di sua competenza, assieme a tre unità Saf (nucleo speleo-alpino-fluviale) di Lucca.



I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della stazione di Coreglia, diretti dal comandante Mirco Nardini. La salma è stata subito liberata e restituita ai familiari.