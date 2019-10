Mediavalle : pescaglia



Cercano funghi e si perdono nel bosco

martedì, 29 ottobre 2019, 19:25

La stazione di Lucca del Sast è stata attivata oggi nelle ricerche di due ragazzi, cercatori di funghi, dispersi nei boschi verso Piegaio (Pescaglia).



Chiaramente le poche ore di luce a disposizione a seguito del cambio dell'ora avrebbero dovuto mettere in guardia sui tempi di percorrenza e di rientro, perlopiù in un'attività che si svolge fuori sentiero. Per non parlare delle pessime condizioni meteo, che avrebbero fatto desistere chiunque dall'intraprendere qualsiasi attività all'aperto: a maggior ragione la ricerca di funghi su terreno impervio e scosceso.



Si tratta di una vera e propria emergenza, che impegna i soccorritori ormai quotidianamente. L'appello al buon senso rimane valido ma purtroppo la situazione non cambia e decine di uomini, tra soccorritori alpini, carabinieri, vigili del fuoco e altri corpi continuano ad intervenire a distanza di poche ore su tutto il territorio regionale.



I cercatori di funghi dispersi sono stati ritrovati dai carabinieri. I due non erano lontani dalla strada ma si trovavano in un canalone con vegetazione molto fitta. Ennesimo appello alla prudenza e al buon senso, soprattutto con queste condizioni meteo e con poche ore di luce a disposizione.