Mediavalle



Escursione sull'Appennino Lucchese

mercoledì, 23 ottobre 2019, 10:28

Domenica 27 ottobre. Il meraviglioso ambiente montano della faggeta si veste dei colori autunnali, un imperdibile appuntamento con la natura, per vivere l'emozionante immersione nel bosco "dipinto".



"Sull'Appennino Lucchese - dichiara Officina Natura -, appena sotto le imponenti cime del Giovo e del'Omo, grandi boschi di faggio, luoghi magici per la loro bellezza e il loro valore ambientale, ci aspettano per un'escursione entusiasmante. Un percorso a/r di 12 chilometri, privo di difficoltà tecniche, con un dislivello di seicento metri circa, ci porterà, dai secolari castagni di Renaio, fino ai primi prati di crinale sotto le cime appenniniche, passando per la faggeta ammantata di colori autunnali. Presso il Bivacco La Caciaia, pranzo al sacco conviviale".



Per partecipare e per avere maggiori informazioni, telefonare a Esplora Escursioni tel. 333.5399917.