Mediavalle : pescaglia



Finisce con la moto in una scarpata, centauro perde la vita

giovedì, 3 ottobre 2019, 18:26

di tommaso boggi

Tragico incidente, oggi pomeriggio, nel comune di Pescaglia. Da quanto si apprende, secondo una prima e sommaria ricostruzione, un motociclista, Davide Lo Monaco, 49 anni di Collesalvetti, in provincia di Livorno, per motivi ancora tutti da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito fuori strada, in una scarpata, perdendo la vita. Secondo le prime ipotesi, pare che il centauro abbia fatto tutto da solo.



L'episodio è accaduto in zona Cuculiera, sulla provinciale tra Pescaglia capoluogo e San Rocco in Turrite. L'uomo si trovava insieme ad un gruppo di motociclisti. L'intervento è scattato intorno alle 17.40. Sul posto si sono diretti i sanitari del 118, con un'ambulanza della Misericordia di Borgo a Mozzano, e i vigili del fuoco di Lucca, per le operazioni di recupero della salma. I rilievi sono stati invece affidati alla polizia locale dell'Unione dei Comuni, presente sul posto con una pattuglia, con il vice-comandante e con il comandante Marco Martini.



Allertato anche l'elisoccorso Pegaso 3 che era pronto per, eventualmente, verricellare nella zona dell'accaduto: un'area impervia, boscosa e con presenza di cavi elettrici. Alla fine, però, l'elicottero non è intervenuto. Sul posto anche i carabinieri di Pescaglia.



I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale). Al momento del loro arrivo, i sanitari erano già sul posto e il medico aveva constatato il decesso. Gli operatori del 115 hanno fatto una manovra con l'autoscala per recuperare il corpo del motociclista caduto e portarlo sulla strada, per poi affidarlo ai soccorritori del 118.



Al termine delle operazioni, la moto è stata lasciata nella scarpata per essere poi recuperata nella mattinata di domani. Il traffico, rimasto bloccato, ha ripreso il normale flusso intorno alle 20.30.



La vittima lascia moglie, una figlia di 10 anni e due gemelle di 7.