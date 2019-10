Mediavalle



"Grande Mondinata Alpina" a Piano di Coreglia

giovedì, 24 ottobre 2019, 15:15

Grandi novità quest'anno per la “Grande Mondinata Alpina” che si svolgerà domenica 27 ottobre a Piano di Coreglia: prevista un’affluenza record per la grande pubblicità fatta in tutta la Toscana. Importante la presenza degli elicotteri della Rotowork srl che permetteranno di volare sulle vette delle Alpi Apuane e degli Appennini.

Sono stati distribuiti 10000 inviti e 5000 manifesti in tutte le province della nostra regione, mentre 6 quintali di castagne sono pronte per essere arrostite assieme a 100 kg di farina di neccio: questi alcuni dei numeri che ci lasciano ben capire quali siano le reali intenzioni per quest'anno degli organizzatori di questa festa. Una delegazione di alpini del Trentino Alto Adige, per l'esattezza del gruppo di Monte Casale nella Valle dei Laghi, parteciperà ai festeggiamenti e in maniera ancora più numerosa rispetto agli altri anni.

La Grande Mondinata Alpina, che da anni viene organizzata dal gruppo alpini “Comune di Coreglia” nei pressi della loro sede sociale in via del colle n.1 a Piano di Coreglia, oramai è in dirittura di arrivo e i preparativi procedono febbrili e senza sosta.

Quest’anno però ci saranno novità importanti che renderanno sicuramente più divertente la già piacevole degustazione delle castagne e dei prodotti del bosco. Infatti in un campo adiacente alla sede degli alpini sarà possibile provare l’ebrezza del volo grazie alla nuova collaborazione tra le penne nere e la Rotowork s.r.l., azienda molto conosciuta in provincia di Lucca, che metterà a disposizione i suoi elicotteri dai quali poter ammirare lo splendido paesaggio della Valle del Serchio con i suoi paesaggi e le sue bellezze mozzafiato. Infatti con questo volo in elicottero si potrà godere della visuale delle Alpi Apuane, degli Appennini e degli splendidi paesaggi che la nostra terra ci regala ogni giorno.

La manifestazione si svolgerà domenica 27 ottobre dalle ore 11 del mattino fino alle ore 18 circa.

Nell’edizione passata si videro i primi frutti della riorganizzazione di questo gruppo di alpini ed in particolare grazie ad una massiccia pubblicizzazione dell’evento, giunsero a Piano di Coreglia visitatori dalle provincie limitrofe. Quest’anno l’obbiettivo è quello di farsi conoscere in tutta la Toscana trasformando questa festa, il cui ricavato serve per la sopravvivenza del gruppo e per il mantenimento della splendida sede sociale, in una occasione per far conoscere meglio non solo il territorio coreglino, ma l’intera Valle del Serchio a sempre più abitanti e turisti della nostra regione.