Mediavalle



Impianti sportivi, bando per concessione palestre in orario extrascolastico

giovedì, 3 ottobre 2019, 11:17

E' pubblicato sul sito della provincia (www.provincia.lucca.it) sia in home page, sia nella sezione 'avvisi bandi e gare', l'avviso pubblico rivolto alle società sportive interessate alla concessione in uso delle palestre di proprietà dell'amministrazione provinciale in orario extracurricolare.

Ai fini dell'assegnazione saranno stipulate convenzioni annuali con la possibilità di rinnovo fino ad un massimo di tre anni. Per il 2019-2020 la decorrenza sarà dal 14 ottobre 2019 al 30 giugno 2020.

Nell'avviso sono elencate tutte le modalità di partecipazione, i requisiti per i soggetti che ne hanno diritto, le tipologie di palestre (classificate in categoria A – B e C) e l'elenco degli impianti di proprietà provinciale messi a disposizione nella Piana di Lucca, in Mediavalle del Serchio e in Versilia per un totale di 16 strutture adibite allo sport.

Le società e le associazioni interessate dovranno presentare domanda entro e non oltre le 12,00 di mercoledi 9 ottobre 2019 (farà fede la data di ricezione della domanda presso l'Ufficio Protocollo) o direttamente all'Ufficio Protocollo o mediante invio all'indirizzo PEC della Provincia provincia.lucca@postacert.toscana.it

Per informazioni e chiarimenti: Ufficio Patrimonio della Provincia di Lucca –Cortile Carrara 1 Lucca – Tel. 0583-4171 – e-mail: patrimonio@provincia.lucca.it