Iniziano i corsi di Unitre Coreglia

lunedì, 14 ottobre 2019, 19:16

Con un ricco programma dei corsi, preparato anche quest'anno da Daniela Bonaldi, martedì 5 novembre alle 16, presso la sede distaccata del comune di Coreglia, avranno inizio le lezioni di Unitre Coreglia Antelminelli.



"Gli argomenti - spiega Guglielmo Donati - abbracciano svariati campi culturali fra i quali musica, finanza, letteratura, medicina e molto altro, tutti interessantissimi ed attuali. I relatori che, come di consueto, prestano parte del loro tempo in modo assolutamente disinteressato sono tutti di altissimo livello. Quindi chi vuole passare un'ora a settimana in buona compagnia ed al tempo stesso arricchire le proprie conoscenze è benvenuto a Unitre Coreglia martedì 5 novembre ed a seguire tutti i martedì fino ad aprile 2020. I nostri validi collaboratori Luigi Mazzei,Wally Budri, Paola Salvatorini vi aspettano per le iscrizioni al nuovo anno accademico".