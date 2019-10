"La Domenica nel Borgo", una giornata ricca di eventi per grandi e piccini

Altri articoli in Mediavalle

sabato, 5 ottobre 2019, 16:19

Pescaglia e il suo territorio in vetrina in Canada, nel corso di un’importante iniziativa a Montreal, a Casa Italia: a rendere possibile quello che in passato poteva sembrare un’utopia, è stato … Giacomo Puccini, una delle eccellenze nazionali

venerdì, 4 ottobre 2019, 15:09

Lunedì 6 ottobre, dalle ore 10, presso l’Istituto Comprensivo G. Ungaretti di Ghivizzano sarà presente il Centro mobile di sostegno e supporto contro il cyberbullismo del Moige con il personale esperto per incontrare i ragazzi, i docenti e i genitori

venerdì, 4 ottobre 2019, 07:41

Continua il tesseramento e il sostegno alla Lega Salvini Premier. Il Carroccio ha organizzato un doppio appuntamento con il gazebo nella giornata di domenica

giovedì, 3 ottobre 2019, 18:26

Tragico incidente, oggi pomeriggio, nel comune di Pescaglia. Da quanto si apprende, secondo una prima e sommaria ricostruzione, un motociclista, Davide Lo Monaco, 49 anni di Collesalvetti, in provincia di Livorno, per motivi ancora tutti da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito fuori strada, in una scarpata, perdendo...

giovedì, 3 ottobre 2019, 11:17

Nell'avviso sono elencate tutte le modalità di partecipazione, i requisiti per i soggetti che ne hanno diritto, le tipologie di palestre (classificate in categoria A – B e C) e l'elenco degli impianti di proprietà provinciale messi a disposizione nella Piana di Lucca, in Mediavalle del Serchio e in Versilia per un totale di 16...

lunedì, 30 settembre 2019, 10:33

Nella giornata del 7 ottobre sarà presente, presso la scuola secondaria di 1° grado “G. Ungaretti” di Ghivizzano, il centro mobile del Moige, unitamente al team di psicologhe, per incontrare studenti, genitori e insegnanti, nell’ambito della conclusione della prima fase del progetto “Giovani ambasciatori contro il bullismo”