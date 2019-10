Mediavalle



Lavori della provincia, viabilità ko. I pendolari: "Un'odissea spostarsi in auto"

mercoledì, 23 ottobre 2019, 17:01

di viola pieroni

La viabilità nella nostra Valle non è mai stata quella di una grande città, ma ultimamente i lavori in corso lungo le vie, per quanto fondamentali e certamente ben accetti, stanno rendendo un'impresa dalla Garfagnana raggiungere Lucca, e, viceversa, dalla città città murata approdare alle nostre alture: i lavori in corso per il rifacimento del manto stradale e per la realizzazione di sistemi di protezione caduta massi, proprio sull'arteria principale di collegamento, stanno congestionato il traffico da giorni con notevoli disagi per i tanti pendolari che, per motivi di scuola o di lavoro, devono fare su e giù quotidianamente sorbendosi lunghe code ai semafori e continui flussi a singhiozzo.



Un problema che riguarda non solo le arterie principali, ma pure quelle "alternative". “Anche svariate vie secondarie - denuncia infatti un imprenditore di Barga -, che potrebbero lasciare ai guidatori una via “di riserva", sono spesso occluse da cantieri. Alcuni lavori li trovo addirittura al limite dell’inutilità, come quelli per il disboscamento degli argini stradali: innumerevoli volte tutto ciò che viene tagliato e portato viene abbandonato lì e, in caso di forte pioggia, allaga tutto. I lavori andrebbero fatti bene e una volta sola, così da non dover bloccare continuamente gli spostamenti all'interno della valle. Anche per i turisti, che a breve riempiranno queste zone per visitare il famosissimo e ben conosciuto Lucca Comics, non è un ottimo biglietto da visita.”

“Il problema - incalza un operaio che ogni giorno, per lavoro, deve percorrere la tratta Castelnuovo-Capannori - non sono i lavori, figuriamoci. A nessuno verrebbe in mente di criticarli, sono fondamentali per questa valle: il problema vero è averne tre o quattro di fila, lungo una strada che, priva di cantieri, già viene percorsa in poco più di tre quarti d'ora. Ultimamente, il tempo è quasi raddoppiato a causa delle file chilometriche in attesa del semaforo, in cui le auto sembrano non scorrere mai. E' diventata una vera e propria Odissea".

Molti si chiedono anche perché questi lavori vengono stipati tutti nello stesso arco temporale, per di più nelle ore più trafficate, con cantieri aperti a poca distanza l'uno dall'altro. "Oggi - dichiara un altro automobilista -, a meno di 5 km di distanza, ho incontrato due lavori importanti in corso, uno nei pressi di Pian di Gioviano e uno al bivio per la frazione di San Romano (Borgo a Mozzano): passato il primo si può pensare "Sì ok, va bene, un lavoro per strada può capitare", ma se se ne trova due così ravvicinati, inizia a diventare tutto più snervante, soprattutto per chi ogni giorno, così, ritarda per andare a lavoro o a scuola. È anche incomprensibile: perché aprire più cantieri in successione? La provincia, o chi comunque è responsabile dei lavori, dovrebbe pensare prima a venire incontro alle necessità e ai bisogni dei cittadini, che senza dubbio apprezzano la manutenzione di queste vie così importanti, ma che purtroppo non possono fare a meno di percorrere ogni giorno queste strade, spesso provando un forte stress a causa dei continui ritardi.”

A riscontrare questi disagi non sono solo imprenditori e lavoratori. Pure chi si sposta giornalmente sui mezzi pubblici, studenti o pendolari, o i bambini che, sopra i pullman scolastici, devono restare in attesa ai semafori con lunghe code. Il rischio poi, per gli automobilisti in ritardo, è che questi, per la fretta, accelerino il passo, nei tratti a scorrimento appena più veloce, risultando un pericolo per se stessi e, soprattutto, per gli altri. Oltre che ad esporsi ad eventuali sanzioni da parte delle forze dell'ordine che, sempre più, presidiano le nostre strade.



Siamo la Valle del Bello e del Buono. O, per lo meno, così amiamo tanto definirci. Bene. Cominciamo a renderla davvero tale partendo dalla sua viabilità che, spesso, è il primo indicatore di valutazione del turista che viene a visitarci.