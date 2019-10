Mediavalle



Metalmeccanici in sciopero in Valle del Serchio

mercoledì, 30 ottobre 2019, 15:43

Anche i metalmeccanici della provincia di Lucca aderiscono allo sciopero nazionale proclamato unitariamente per domani (giovedi 31 ottobre).



"Lo sciopero - si legge in una rilasciata dal sindacato - si volgerà nelle ultime due ore di ogni turno di lavoro. Per fermare le crisi industriali e occupazionali, far ripartire gli investimenti, riformare gli ammortizzatori sociali e per la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. La crisi è tutt'altro che superata e se non si attuano politiche mirate rischia di produrre conseguenze estremamente negative per l'occupazione. In Italia esistono 160 tavoli di crisi aziendali, aperte al Ministero del lavoro".

"Anche nella nostra provincia si registrano diverse problematiche - sottolinea - A partire dalla situazione di Kme di Fornaci di Barga (480 dipendenti) dove siamo in attesa della convocazione al Ministero per ottenere una ulteriore proroga sulla Cassa Integrazione Straordinaria. Senza una riforma degli ammortizzatori e un loro rifinanziamento non si gestiscono situazioni come questa e diventa inevitabile che si scarichino i costi sui dipendenti, così come sta accadeno in EM MOULDS, ex settore Lingottiere di Kme, (60 dipendenti)".

"Anche nel settore delle macchine per la carta - aggiunge -, visto il rallentamento dell'industria cartaria, si stanno registrando situazioni critiche e di consistente riduzione degli ordini. Paper Converting a Fornaci di Barga (140 dipendenti) è già ricorsa al Contratto di Solidarietà, United Converting a Borgo a Mozzano (48 dipendenti) e Free Meccanica a Coreglia (18 dipendenti) stanno vivendo momenti di grave difficoltà".

"A questa iniziativa - conclude - seguirà una assemblea nazionale unitaria delle Rsu già proclamata a Roma per il 20 novembre".