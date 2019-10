Mediavalle : coreglia antelminelli



Nuovo appuntamento con “Ri-puliamo in Compagnia”

sabato, 26 ottobre 2019, 17:31

di loreno bertolacci

Ancora un appuntamento sul territorio, per il territorio. Quel bene comune da salvaguardare e mantenere pulito con principi che dovrebbero servire da guida per tutti. Un esempio da seguire è quello di domani, domenica 27 ottobre, una giornata che si distingue dalle altre perché sarà vissuta, da chi lo vorrà, all’insegna della pulizia del di una parte di territorio in cui viviamo, percorrendo itinerari storici e culturali. Un appuntamento che si ripete e che incontra sempre più consensi e partecipazione da parte della popolazione.“Ri-puliamo in compagnia”, l’iniziativa della Pro Loco di Coreglia si rinnova anche domani mattina con ritrovo al Drop di Piano di Coreglia con partenza fissata, come di consueto, alle 9,30 e arrivo in loc. Manciana. Naturalmente non prima aver ripulito un nuovo tratto di un itinerario storico e culturale come quello della via del Volto Santo e della via Matildica. Ritrovarsi in compagnia per fare qualche cosa di socialmente utile, insieme a un po’ di storia e di cultura. Un esempio che vede tanta partecipazione da parte della gente comune sempre più sensibile, grazie anche a queste iniziative, a un problema dei giorni nostri come quello dei rifiuti e spesso dell’abbandono incontrollato degli stessi. Rifiuti abbandonati che stanno soffocando sempre più il nostro pianeta. Gli organizzatori attendono tante persone a questo importante appuntamento. A tutti i partecipanti verrà fornito il materiale utile per la pulizia e la raccolta.

Maggiori informazioni: tel. 346 8096042

email:proloco.coreglia@gmail.com