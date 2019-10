Mediavalle : ghivizzano



Pensilina danneggiata, Reali: "Su sicurezza c'è bisogno di tutti"

martedì, 8 ottobre 2019, 16:25

Stefano Reali, consigliere comunale con delega ai trasporti del comune di Coreglia Antelminelli, interviene sul recente atto di vandalismo che ha colpito la stazione ferroviaria di Ghivizzano-Coreglia.

"RFI, su mia precisa richiesta a nome dell'amministrazione comunale - esordisce il consigliere -, sta valutando l'opportunità di installare almeno una ulteriore pensilina e di aumentare il numero dei posti a sedere con altre panchine di più moderna concezione. Ho anche fatto presente la necessità di una biglietteria automatica che permetta, anche negli orari e giorni di chiusura dei punti vendita autorizzati, di acquistare biglietti per ogni direzione e con ogni tipologia di servizio sia per i treni regionali che nazionali e alta velocità".

"A tale proposito - spiega - dobbiamo infatti considerare che con un numero giornaliero ben superiore alle 100 unità di passeggeri la stazione ferroviaria di Ghivizzano-Coreglia supera oramai i 35 mila e tra questi possiamo annoverare certmanete molti pendolari come studenti e lavoratori, ma anche numerosissimi turisti in arrivo o in partenza dal nostro comune. Un risultato assolutamente di tutto riguardo per una linea come la nostra. A questo ho fatto susseguire alcune richieste di interventi minori qui non importanti da riportare".

"Ora c'è bisogno però dello sforzo di tutti, privati ed enti pubblici - sottolinea Reali -. Perchè questa nuova stazione dovrà sì essere fruibile per tutti ma dovrà pure essere conservata tale nel tempo. Innanzi tutto dobbiamo infatti considerare un elemento chiave: perchè i cittadini continuino a servirsi della ferrovia c'è bisogno che ad essi siano offerti treni moderni, puliti, confortevoli e puntuali. Ma a fianco di questi dobbiamo offrire anche stazioni moderne, pulite e soprattutto sicure".

"Quanto alla modernità dell'impianto - aggiunge il consigliere - conto sulla grande sensibilità di Regione Toscana e RFI, che qui ringrazio pubblicamente per il lavoro di progettazione che stanno portando avanti da mesi, in quanto sarebbe ora decisamente ingiusto far passare i loro prossimi interventi su questa stazione come tentativi di rimedio posticci a questi deprecabili atti di vandalismo di pochi giorni fa. Sulla pulizia e manutenzione dei locali posso personalmente assicurarti che assieme al sindaco Amadei proseguiremo in continuità con quanto fatto fino ad ora. Sulla sicurezza abbiamo invece bisogno di tutti. Perché dobbiamo ricordarci che i cittadini non usufruiscono di stazioni che per quanto moderne e efficienti, possano a loro anche solo apparire insicure o peggio ancora pericolose".

"Per scongiurare questa ipotesi - conclude - c'è bisogno che i cittadini privati facciano la loro parte con un comportamento educato e rispettoso e con la giusta determinazione di segnalare agli enti preposti eventuali atti di vandalismo o di semplice maleducazione a cui possono assistere durante la loro permanenza in stazione. Dobbiamo invitare l'amministrazione provinciale a fare il punto sullo stato di funzionamento delle videocamere che da essa furono instaurate nelle nostre stazione alcuni anni fa e sulla possibilità di utilizzo delle stesse da parte delle forze dell'ordine. Dobbiamo altresì, vista l'attuale situazione economica, politica e istituzionale in cui versano le nostra province, coinvolgere attivamente le Unione dei Comuni nel controllo e nella prevenzione dei reati di vandalismo all'interno delle stazioni ferroviarie del loro territorio di competenza. Solo così potremmo riportare le stazioni da parti degradate, marginali e periferiche della vita di una comunità a momento per la stessa di orgoglio, di incontro e di opportunità di sviluppo".