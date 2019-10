Mediavalle



Pescaglia in vetrina a Montreal grazie a Puccini

sabato, 5 ottobre 2019, 16:19

di simone pierotti

Pescaglia e il suo territorio in vetrina in Canada, nel corso di un’importante iniziativa a Montreal, a Casa Italia: a rendere possibile quello che in passato poteva sembrare un’utopia, è stato … Giacomo Puccini, una delle eccellenze nazionali. Uno strumento di conoscenza e di promozione per Pescaglia grazie al progetto “Meraviglie d’Italia – Il turismo delle radici” organizzato da UNAIE e dal Ministero degli Affari Esteri che ha visto la partecipazione del Teatro del Giglio.

L’evento, svoltosi a Casa Italia, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia in Canada, Claudio Taffuri, ha visto lo svolgimento di un workshop dedicato alla presentazione dei territori delle Dolomiti Patrimonio Unesco, della Lucchesia Terra di Giacomo Puccini e Trieste, con gli interventi del fotografo della National Geograpic, George Tappeiner, del sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti e del vice presidente dei “Giuliani nel Mondo” Eugenio Ambrosi.

Nello specifico, Bonfanti ha presentato alla campagna "The Lands of Giacomo Puccini" realizzata dalla Camera di Commercio di Lucca, un workshop realizzato per far conoscere i nostri territori ai tour operator nordamericani, con la presentazione del Teatro del Giglio. Al termine, la presentazione del progetto Meraviglie d’Italia, un cocktail a base di prodotti tipici delle tre terre e, in serata, un concerto lirico “Da Puccini all’Operetta” a cura del Teatro del Giglio.

Molto soddisfatto per il progetto il primo cittadino di Pescaglia Andrea Bonfanti: “Sono molto onorato di essere aver potuto presentare la campagna “The Lands of Giacomo Puccini” ai tour operator nordamericani, campagna realizzata dalla Camera di Commercio di Lucca. Nel dialogo con gli operatori del settore nordamericani emerge come ci siano spazi importanti per accogliere un turismo che troppo spesso si dirige solo verso le grandi attrattive toscane e italiane ma che in realtà aspira a vivere il nostro Paese in maniera differente: sperimentando il nostro modo di vivere, attraverso i sapori e gli eventi di un territorio ricco come la Lucchesia. Per me e per Pescaglia è stata un'opportunità imperdibile. E chi meglio di Giacomo Puccini poteva essere il nostro testimonial”.