"Prima Pescaglia" presenta interpellanza su cimitero di Monsagrati Alto

mercoledì, 9 ottobre 2019, 09:00

Domenica positiva per il Carroccio nel doppio appuntamento con i suoi gazebo. La Lega ha registrato molti nuovi tesseramenti a Ghivizzano, paese dove la festa della “Madonna del Rosario”, meglio conosciuta come “fiera di ottobre”, ha, a sua volta, ospitato un gran numero di visitatori

martedì, 8 ottobre 2019, 16:25

Stefano Reali, consigliere comunale con delega ai trasporti del comune di Coreglia Antelminelli, interviene sul recente atto di vandalismo che ha colpito la stazione ferroviaria di Ghivizzano-Coreglia

martedì, 8 ottobre 2019, 08:54

Domenica 13 ottobre, alle 15, andrà in scena al Teatrino del FAI a Vetriano “Doppio Inganno”, spettacolo scritto e diretto da Denise Neri, commedia comico brillante magistralmente interpretata dalla Compagnia l’Anello, un gruppo costituito da pochi anni con attori di lungo corso, già premiati con importanti riconoscimenti

lunedì, 7 ottobre 2019, 20:17

Nuovo atto vandalico a Ghivizzano. Dopo che nelle scorse settimane ignoti lanciarono un sasso contro il finestrino di un treno in transito nella locale stazione, a farne le spese questa volta è stata la pensilina a servizio degli utenti nell'attesa dei treni

lunedì, 7 ottobre 2019, 13:18

Domenica 13 ottobre ritorna “La Domenica nel Borgo nei Borghi più Belli d’Italia”. L’amministrazione comunale di Coreglia in collaborazione con le associazioni paesane ha aderito anche quest’anno alla manifestazione organizzata dall’Associazione I Borghi più Belli d’Italia

domenica, 6 ottobre 2019, 08:54

Il consigliere di minoranza e capogruppo di "Un futuro per Coreglia", Piero Taccini, commenta la notizia, data nella serata di ieri al telegiornale della Toscana, che la Regione avrebbe dato il via ad un grande piano di investimenti per la costruzione e ristrutturazione di ospedali e centri sanitari