Ritorna “La Domenica nel Borgo" a Coreglia

domenica, 6 ottobre 2019, 08:54

Il consigliere di minoranza e capogruppo di "Un futuro per Coreglia", Piero Taccini, commenta la notizia, data nella serata di ieri al telegiornale della Toscana, che la Regione avrebbe dato il via ad un grande piano di investimenti per la costruzione e ristrutturazione di ospedali e centri sanitari

sabato, 5 ottobre 2019, 16:19

Pescaglia e il suo territorio in vetrina in Canada, nel corso di un’importante iniziativa a Montreal, a Casa Italia: a rendere possibile quello che in passato poteva sembrare un’utopia, è stato … Giacomo Puccini, una delle eccellenze nazionali

sabato, 5 ottobre 2019, 13:26

Domenica 13 ottobre il paese della mediavalle porterà in strada stand gastronomici a cura delle varie associazioni paesane sin dalle ore 15. Sarà inoltre presente l'associazione "Strada del Vino e dell'Olio di Lucca, Montecarlo e Versilia", che presenterà alcuni prodotti tipici

venerdì, 4 ottobre 2019, 15:09

Lunedì 6 ottobre, dalle ore 10, presso l’Istituto Comprensivo G. Ungaretti di Ghivizzano sarà presente il Centro mobile di sostegno e supporto contro il cyberbullismo del Moige con il personale esperto per incontrare i ragazzi, i docenti e i genitori

venerdì, 4 ottobre 2019, 07:41

Continua il tesseramento e il sostegno alla Lega Salvini Premier. Il Carroccio ha organizzato un doppio appuntamento con il gazebo nella giornata di domenica

giovedì, 3 ottobre 2019, 18:26

Tragico incidente, oggi pomeriggio, nel comune di Pescaglia. Da quanto si apprende, secondo una prima e sommaria ricostruzione, un motociclista, Davide Lo Monaco, 49 anni di Collesalvetti, in provincia di Livorno, per motivi ancora tutti da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito fuori strada, in una scarpata, perdendo...