Servizio civile, prorogata scadenza per domanda alla Croce Verde

giovedì, 10 ottobre 2019, 18:10

Altri sette giorni per fare domanda per il Servizio Civile Universale 2019: questa la decisione del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, che ha prorogato il tempo a disposizione degli aspiranti volontari fino alle 14 di giovedì 17 ottobre.

Il provvedimento, richiesto da numerose parti, cerca di andare incontro ai ragazzi interessati all’esperienza, trovatisi di fronte a nuove procedure online non sempre intuibili e immediate. La Croce Verde P.A. Lucca, in tal senso, si è attivata subito, mettendo a disposizione i propri uffici e i propri operatori per offrire aiuto nella compilazione delle domande. Data la decisione del Dipartimento, gli uffici di viale Castracani continueranno ad essere aperti ai giovani secondo il seguente orario:

LUN, MER, VEN: 9.00 - 13.00

MAR, GIO: 9.00 - 18.00

L’associazione ricorda inoltre di avere a disposizione 23 posti per il Servizio Civile Universale 2019, rivolti a ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni, suddivisi secondo due progetti distinti: “Lucca e Dintorni”, a carattere socio-sanitario, e “Dono Comune”, dedicato alla promozione della donazione di sangue.

Il progetto “Dono Comune” ha un unico posto disponibile, presso la sede centrale di Lucca (v.le Castracani 468/D); per quanto riguarda “Lucca e Dintorni”, invece, i posti sono 22 e vengono suddivisi tra le varie sezioni di cui si compone l’associazione:

- 15 volontari presso la sede centrale di Lucca;

- 3 giovani presso la sede Garfagnana a Castelnuovo G. (Località alle Monache, 304);

- 2 volontari presso la sede Mediavalle, a Ghivizzano (Vicolo della Stazione);

- 2 ragazzi presso la sede Guamo (via di Vorno, 9).

Per entrambi i progetti la durata è di 12 mesi, con una retribuzione di 439,50 € netti mensili a fronte di 25 ore settimanali.

Per maggiori informazioni, consultare il sito www.croceverdelucca.it, la pagina Facebook e l’account Instagram dell’associazione, o chiamare il numero 0583 46 77 13.